Grosseto – Si è insediato stamattina il dott. Alessandro Venga, nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura.
Originario di Roma, 31 anni, laureato in Scienze Politiche presso l’Università La Sapienza di Roma, il dott. Venga dopo aver superato il concorso è entrato nei ruoli della carriera prefettizia del Ministero dell’Interno dal settembre 2023, svolgendo la formazione all’interno del Gabinetto del Prefetto di Roma, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e della Struttura per la Prevenzione Antimafia del Ministero dell’Interno.
Nominato Viceprefetto Aggiunto, dall’aprile 2025 ha svolto le proprie funzioni come dirigente dell’Immigrazione presso la Prefettura di Siena, prima di subentrare, come Capo di Gabinetto del Prefetto di Grosseto, al dott. Michele Bray, di recente destinato agli uffici del Gabinetto del Ministero dell’Interno.
Il Prefetto Paola Berardino formula al nuovo Capo di Gabinetto Dr. Alessandro Venga i migliori auguri di buon lavoro.