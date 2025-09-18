Home Costa d'argentoIl centro civico si rifà il look: terminati i lavori di manutenzione del Comune
Il centro civico si rifà il look: terminati i lavori di manutenzione del Comune

L'intervento, promosso dall'amministrazione comunale, ha visto la sistemazione delle pareti della struttura

di Redazione
Capalbio (Grosseto). Sono terminate le operazioni di manutenzione sia interna che esterna del centro civico di Capalbio Scalo, in circonvallazione Enrico Berlinguer.

L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale, ha visto la sistemazione delle pareti della struttura, tra cui ripristino delle parti ammalorate e tinteggiatura, di alcune porzioni della copertura a tetto e del terrazzo (con eliminazione delle infiltrazioni). Prossimamente saranno anche sostituiti alcuni infissi.

“Prosegue – commenta il sindaco Gianfranco Chelini la nostra attività di recupero dei beni comuni, come abbiamo fatto per esempio per il circolo al Chiarone, il Nuovo cinema Tirreno a Borgo Carige e la biblioteca comunale ‘La Piccola’. Questi interventi dimostrano la nostra attenzione verso la popolazione capalbiese, al fine di recuperare e restituire alla comunità luoghi che rafforzano e valorizzano la coesione sociale e il senso di appartenenza”.

“Investire sui beni comuni – dichiara l’assessore alle politiche sociali, Patrizia Puccini – non è solo un recupero effettivo degli spazi, ma un servizio con una grande funzione sociale. Poter rinnovare i luoghi in cui la comunità si incontra, ieri come oggi, dialoga e rafforza la propria coesione, significa investire sul nostro futuro, contrastare il calo della popolazione che dai borghi si sposta verso i grandi centri urbani e garantire molti servizi”.

Il centro civico Auser di Capalbio Scalo è gestito dall’associazione “Per l’invecchiamento attivo”. La struttura garantisce molte attività e servizi, come la ginnastica dolce e posturale e lo yoga con l’ausilio di molti esperti; ospita la scuola di ballo, organizza periodicamente appuntamenti legati alla musica, all’enogastronomia e al teatro.

“Siamo davvero felici – dichiarano la presidente Nadia Celata e il vicepresidente Mauro Fidanza per l’intervento dell’amministrazione comunale. Grazie a loro, adesso, possiamo offrire alla comunità uno spazio completamente rinnovato e accogliente, ideale per ospitare i tantissimi appuntamenti che da anni si tengono nel nostro centro”. 

