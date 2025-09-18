Gli Etruschi e il vino: visita guidata e degustazioni nei musei del paese

Scarlino (Grosseto). I Musei di Scarlino presentano un evento dedicato alla storia scarlinese.

Sabato 20 settembre, alle 17, la Rocca pisana di Scarlino ospiterà una visita guidata che condurrà i partecipanti sulle tracce etrusche presenti nell’area del castello. Il percorso proseguirà con la visita al Centro di documentazione Riccardo Francovich, dove sono custoditi i reperti provenienti dagli scavi urbani e territoriali, e con l’apertura straordinaria del Centro di documentazione per gli Etruschi.

Al termine della visita sarà proposta una degustazione guidata di vino prodotto in anfora, secondo tecniche ispirate al mondo antico, messo a confronto con il vino realizzato attraverso metodi moderni. Un’occasione unica per vivere un’esperienza che unisce storia, cultura e gusto.

Il ritrovo è fissato alla Rocca Pisana alle 17. Il costo è di 12 euro a persona, comprensivo di visita e degustazione. Prenotazione obbligatoria al numero 388.3529232.