Verso le regionali: l’onorevole Elisabetta Piccolotti incontra i cittadini

Appuntamento a Follonica

di Redazione
Follonica (Grosseto). In vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, Alleanza Verdi e Sinistra organizza un incontro con le cittadine e i cittadini per presentare il programma e le proposte “per un futuro più sostenibile, equo e solidale”.

L’evento si terrà venerdì 19 settembre alle 10 presso il mercato del Parco Centrale di Follonica e vedrà la partecipazione dell’onorevole Elisabetta Piccolotti, insieme alle candidate e ai candidati di Alleanza Verdi Sinistra.

“Sarà un’occasione per confrontarsi sui temi centrali della campagna elettorale – continua il partito: transizione ecologica, giustizia sociale, diritti, lavoro e partecipazione democratica”.

