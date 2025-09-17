Consorzio laguna, definita perimetrazione: entro settembre la delibera in Consiglio comunale

Home Costa d'argentoConsorzio laguna, definita perimetrazione: entro settembre la delibera in Consiglio comunale
La riunione tra gli Enti consorziati si è svolta ieri, con la partecipazione del sindaco di Orbetello Andrea Casamenti

di Redazione
Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello informa che, dopo l’accordo sullo statuto, è stata definita anche la perimetrazione dell’ambito di competenza del Consorzio di gestione del parco ambientale della laguna e la delibera sarà portata all’attenzione del Consiglio comunale entro il 30 settembre.

La riunione tra gli Enti consorziati si è svolta ieri, con la partecipazione del sindaco di Orbetello Andrea Casamenti in rappresentanza dell’amministrazione lagunare. L’incontro è stato utile a definire la perimetrazione dell’ambito territoriale, dal punto di vista catastale, del raggio di azione del consorzio, dopo che, nelle scorse settimane, era stato trovato un accordo sullo statuto e le quote di gestione. 

Tutti gli enti consorziati ora sono chiamati all’approvazione di statuto e perimetrazione all’interno degli organismi preposti e il Comune di Orbetello convocherà a tal proposito un Consiglio comunale entro il 30 settembre. Dopo il via libera degli organismi competenti, il Ministero potrà emettere il relativo decreto e passare alle nomine attraverso la procedura prevista dalla legge. 

