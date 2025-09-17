ll Ministro Giuli in visita a Grosseto: “In arrivo risorse per Cavallerizza ed ex Marraccini”

Grosseto. “La visita a Grosseto del Ministro della cultura, Alessandro Giuli, è un segnale di grande attenzione del Governo Meloni verso il nostro territorio e verso il patrimonio culturale della città capoluogo della Maremma”.

Così Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e assessore all’urbanistica e al centro storico del comune di Grosseto, ha commentato la giornata istituzionale che ha visto il Ministro Alessandro Giuli protagonista in due luoghi simbolo della città: il Museo archeologico e d’arte della Maremma, accolto dal sindaco, e la storica chiesa di San Pietro, dove ad attenderlo vi era il Vescovo di Grosseto, monsignor Bernardino Giordano.

“La chiesa di San Pietro – ha proseguito Rossi -, una delle testimonianze più antiche e identitarie della città, è stata già al centro dell’impegno del Governo: grazie a un decreto del Ministero della cultura, nell’ambito del Pnrr – Recovery Art, sono stati infatti assegnati circa 300mila euro per interventi di sicurezza sismica e restauro, con l’obiettivo di preservare un bene che affonda le sue radici tra la fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo e che, nel corso dei secoli, ha rappresentato un punto di riferimento storico e spirituale per Grosseto”.

“Ringrazio personalmente il Ministro Giuli – ha sottolineato Rossi –, così come il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura, Alessandro Amorese, per il costante impegno dimostrato verso la nostra comunità. Questo Governo non solo tutela, ma valorizza i nostri beni culturali, facendone leve di crescita identitaria, sociale ed economica”.

Nel corso della conferenza stampa, tenutasi in città, il Ministro Giuli ha annunciato due ulteriori interventi di straordinaria importanza che verranno finanziati per Grosseto: la valorizzazione della Cavallerizza sulle Mura medicee, con il recupero della piazza bassa del Bastione, punto di logistica per iniziative culturali e sportive, completando l’arena omonima recentemente recuperata, con la realizzazione di shipping container attrezzati, servizi igienici accessibili, camerino artisti, per un importo di circa 350 Mila euro.

L’altro intervento, prevede invece la riqualificazione dell’ex cinema Marraccini, nel cuore del centro urbano. Un intervento che si propone di recuperare gli spazi del foyer dell’ex cinema al fine di potervi allestire uffici municipali dedicati alla promozione turistica, confidando altresì nel completo recupero dell’immobile per la realizzazione di spazi museali e congressuali, avviando finalmente la rifunzionalizzazione di un edificio da tempo attesa da tutti i cittadini, che potrà tornare a essere un luogo di incontro, cultura e socialità per l’intera comunità. Opera, quest’ultima, finanziata per oltre 250mila euro.

“Si tratta di due progetti fondamentali, che daranno nuova linfa al nostro patrimonio culturale e al tessuto cittadino. Come amministrazione comunale, lavoreremo fianco a fianco con il Ministero per trasformare queste risorse in realtà concrete e durature. Grosseto ha finalmente l’attenzione che merita e oggi, grazie al Governo Meloni, può guardare al futuro con fiducia, consapevole che la cultura e l’identità siano i veri motori dello sviluppo del territorio”, ha concluso Fabrizio Rossi.

“La visita del Ministro della cultura Alessandro Giuli a Grosseto è un segnale chiaro: il Governo Meloni guarda con grande attenzione alla nostra provincia e alla Maremma, riconoscendone il valore unico in termini storici, culturali e identitari”. Così l’onorevole Mauro Rotelli, commissario provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto, che oggi ha accolto il Ministro Giuli insieme ai parlamentari grossetani, Fabrizio Rossi e Simona Petrucci, e ai candidati di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale per la circoscrizione di Grosseto, Luca Minucci, Guendalina Amati, Jurij Di Massa, Simonetta Baccetti.

Nel corso della conferenza stampa, è stata ribadita da parte del commissario, “l’importanza del lavoro fatto in questi anni dal Governo Meloni, che ha rimesso al centro la valorizzazione del patrimonio culturale e la tutela delle comunità locali, sostenendo progetti concreti che danno prospettiva al futuro dei nostri territori”.

“Il nostro partito – ha proseguito Rotelli – oggi è una realtà ben radicata in tutta la provincia di Grosseto, con circoli strutturati, amministratori locali capaci e una classe dirigente giovane, ma già preparata. Questo è il frutto di un lavoro costante di ascolto e presenza nei territori, che ci permette di essere vicini alle esigenze dei cittadini e pronti ad affrontare le sfide del futuro”.

“Con la candidatura di Alessandro Tomasi alla presidenza della Regione Toscana abbiamo l’occasione storica di cambiare il destino di una regione che da decenni vive sotto il governo del Pd e della sinistra. Tomasi è un ottimo sindaco, un amministratore competente e vicino alle persone: siamo certi che saprà fare altrettanto bene alla guida della Toscana. Fratelli d’Italia è pronto, con una squadra forte e radicata, a sostenere questa sfida decisiva per il futuro della nostra terra”, ha concluso Mauro Rotelli.