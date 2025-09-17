Sanità, Azione: “Tempi d’attesa inaccettabili per l’allergologia, la Asl intervenga”

Grosseto. “Sempre più cittadini ci segnalano gravi difficoltà nell’accesso a visite ed esami diagnostici presso la Usl Toscana Sud-Est. In particolare, la situazione relativa all’allergologia è diventata insostenibile: al momento, infatti, in provincia di Grosseto non risulta alcuna disponibilità di appuntamenti, né presso strutture ospedaliere né convenzionate”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Azione Grosseto.

“Unico spiraglio sembra essere l’ospedale San Donato di Arezzo, ma con prime disponibilità soltanto a marzo 2026: una tempistica che supera ogni ragionevolezza e che rappresenta un ostacolo inaccettabile per pazienti e famiglie – continua la nota –. L’allergologia è una branca della medicina delicata, che richiede valutazioni accurate, esami clinici e test specifici, fondamentali per la salute dei cittadini. La completa assenza di offerta sanitaria sul territorio costringe i pazienti a forme di mobilità sanitaria, con ulteriori costi economici e personali”.

“È paradossale che, nonostante il Documento di programmazione integrata di Area vasta 2025-2027 preveda l’allergologia come nuova area di intervento strategico, accanto a pneumologia interventistica, carcinosi peritoneale, patologie tiroidee, urologia, stroke ischemico acuto e salute mentale, nella pratica i cittadini non trovino alcuna risposta concreta – termina il comunicato –. Azione Grosseto chiede alla direzione regionale della Usl Toscana Sud-Est un intervento immediato e risolutivo, affinché venga ripristinata al più presto la possibilità di prenotare visite allergologiche sul territorio, evitando che i cittadini vengano penalizzati da un sistema che dovrebbe garantire equità e accessibilità”.