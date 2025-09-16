“I libri nei borghi”: torna la rassegna letteraria

Manciano (Grosseto). L’assessorato alla cultura del Comune di Manciano presenta anche quest’anno la rassegna letteraria “I libri nei borghi”, un appuntamento ormai consolidato che porta la cultura e la letteratura nei luoghi più suggestivi del territorio, grazie alla direzione artistica dello scrittore di origini mancianesi Carlo Legaluppi, che presenterà anche i vari eventi.

«Sono onorato e felice della rinnovata fiducia da parte dell’amministrazione comunale di Manciano che, anche quest’anno, mi ha affidato la direzione artistica della rassegna letteraria I libri nei borghi – dichiara lo scrittore –. Una manifestazione di alto profilo, nella quale saranno presentate opere di genere diverso e di recente pubblicazione, scritte da autrici e autori di notevole caratura e che, spero, riusciranno a richiamare l’attenzione di un folto pubblico di appassionati lettori».

Il programma

La rassegna prenderà il via domenica 21 settembre alle 18.00 a Saturnia, al Polo Aldi, nella sala Bartolini, con Sabrina Grementieri che presenterà il romanzo “Prima del buio” (Edizioni Love), letture a cura dall’attrice Eleonora Guelfi. Al termine dell’incontro è prevista una visita guidata al Polo cultura Pietro Aldi e un piccolo aperitivo.

Proseguirà poi domenica 28 settembre, sempre alle 18.00, a Manciano, negli spazi de Le Stanze in via Cavour 6, con Carlo Rispoli, Gualtiero Della Monaca e Marco Consentino, autori di “Fiamme sulla laguna – L’assedio memorabile del 1646” (Edizioni Effigi).

Il terzo appuntamento sarà domenica 19 ottobre alle 17.00 a Marsiliana, nello storico Castello Corsini, dove Silva Gentilini presenterà il libro “Le regole infrante” (Edizioni Piemme), l’attrice Daniela Giaquinto leggerà alcuni brani tratti dal libro. Prima dell’incontro è prevista una visita al museo del castello.

La rassegna si concluderà sabato 22 novembre alle 17.30 a Montemerano, nella biblioteca comunale di storia dell’arte, con Costanza Ghezzi che presenterà il suo romanzo “Il mestiere di mia madre” (Edizioni Piemme) e Neera Rocchi, presidente dell’associazione Accademia del libro, che curerà le letture.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a biblioteca@comune.manciano.gr.it.