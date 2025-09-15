Verde pubblico, Rosini: “Il Comune annuncia l’abbattimento di 215 alberi, spieghi il motivo”

Grosseto. “Nella giornata di oggi ho presentato una richiesta ufficiale di accesso agli atti all’amministrazione comunale, rivolta al sindaco, agli assessori competenti e al dirigente del settore ambiente. L’obiettivo è ottenere tutte le informazioni disponibili in merito all’intervento annunciato che prevede l’abbattimento di 215 alberi in diverse zone della città”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Stefano Rosini, consigliere comunale del Partito democratico di Grosseto.

“Si tratta di una richiesta che rientra nelle funzioni dei consiglieri comunali e che nasce dall’esigenza di assicurare massima trasparenza sulle scelte che riguardano il nostro territorio, in particolare su un tema importante come la gestione del verde pubblico – continua la nota -. Secondo quanto comunicato dal Comune, gli alberi sarebbero stati giudicati a rischio per la sicurezza, sulla base di controlli tecnici. Tuttavia, di fronte a un intervento così ampio, è giusto approfondire e fare chiarezza, raccogliendo tutta la documentazione utile”.

“Nello specifico, ho chiesto – spiega Rosini -:

gli atti che autorizzano l’abbattimento;

l’elenco completo degli alberi coinvolti, con indicazione della posizione, della specie e della motivazione;

eventuali analisi aggiuntive oltre alle valutazioni visive;

i programmi previsti per la ripiantumazione, con tempi e modalità;

le eventuali forme di partecipazione e informazione rivolte alla cittadinanza”.

“Il verde urbano è una risorsa preziosa per tutti: migliora la qualità dell’aria, offre ombra e bellezza, contribuisce al benessere delle persone. Per questo motivo, ogni intervento va affrontato con attenzione, senso di responsabilità e condivisione delle informazioni – termina il comunicato -. Non si tratta di creare allarmismi o polemiche, ma semplicemente di garantire che le decisioni vengano prese in modo chiaro e con il coinvolgimento dei cittadini”.