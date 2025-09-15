Verso le regionali, Salvini e Vannacci lanciano Vasellini: “Pronti a guidare battaglia in Toscana”

Firenze. Non è solo una foto. È un manifesto politico. L’abbraccio tra il Generale Roberto Vannacci e Matteo Salvini che stringono al centro Andrea Vasellini, rappresentante della nuova Lega a Grosseto e interprete dell’anima più autenticamente vannacciana, ha il valore di una dichiarazione di intenti: “La Lega è una, compatta, proiettata verso la svolta a destra che la Toscana aspetta”.

“In quell’abbraccio non c’è solo cordialità, ma la sintesi di un percorso: sicurezza, sanità, identità – spiega Vasellini, candidato alle elezioni regionali -. Ma anche coraggio, onore, lealtà. Virtù non di un politicante di mestiere, ma di un patriota, di un soldato. È il messaggio di Vasellini, accolto e rilanciato al cuore della Toscana, con Firenze a fare da scenario di una stretta che segna la fine delle polemiche, delle resistenze e delle nostalgie dei vecchi leghisti grossetani che hanno preferito ritirarsi piuttosto che misurarsi con la nuova energia dei vannacciani”.

“A loro, ai disertori di provincia che hanno scelto la via dell’abbandono, l’immagine consegna una verità semplice: la presenza di Vasellini non solo non disturba, ma piace a Salvini. E piace perché è il volto di una Lega che non si arrende ai compromessi, che non gioca ai piccoli equilibri, ma che vuole cambiare davvero questa regione, con lo spirito del combattente. Da Firenze parte un messaggio di fuoco, sagace e infuocato, che non lascia spazi ai rimpianti: la Lega si rafforza nella sua unità, si scrolla di dosso il polveroso peso delle divisioni interne e affida al tandem Vannacci–Vasellini la missione di guidare la battaglia in Toscana – termina il candidato -. La politica, quella vera, non è per anime timorose: è per chi sceglie di esserci. E oggi, con quell’abbraccio, la Lega ha mostrato a tutti chi c’è davvero”.