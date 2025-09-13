Viabilità, Italia dei Diritti: “Nella strada La Bella regna il degrado, la Provincia intervenga”

Grosseto. E’ ancora la provincia di Grosseto a finire nel mirino del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro.

Il consigliere ombra Corrado Fella, membro del direttivo nazionale dell’Italia dei Diritti, segnala una situazione di grave degrado relativa alla Strada provinciale 96 La Bella, sull’Amiata: “Non ci sarebbe bisogno di commenti, la documentazione fotografica purtroppo parla da se, questa strada provinciale la 96 della provincia di Grosseto, denominata La Bella, si presenta in condizioni pietose. Si possono notare disconnessioni del manto stradale, vegetazione che invade la carreggiata e segnaletica verticale coperta dalla folta flora che le è cresciuta intorno. Tutto questo crea situazione di grave pericolo per chi la percorre, sarebbe bene che il presidente della Provincia di Grosseto – conclude Fella – faccia qualcosa per ripristinare la sicurezza nelle strade di propria competenza”.

Carlo Spinelli, responsabile nazionale per la politica interna del movimento Italia dei Diritti De Pierro, interviene così: “Non posso certo esimermi dal commentare quanto segnalato dal buon Corrado Fella, purtroppo le condizioni della rete viaria provinciale di competenza grossetana presentano moltissime lacune come noi del movimento Italia dei Diritti stiamo documentando. La sicurezza delle persone passa anche dalle strade che giornalmente vengono percorse e mantenerle efficienti e in condizioni di sicurezza è un compito degli enti che le controllano, dal quale non possono tirarsi indietro, anche perché ci sono in gioco vite umane. Per questo ci faremo sentire con il presidente della Provincia di Grosseto affinché non si continuino a trascurare le strade provinciali e si intervenga per garantire la sicurezza di chi le percorre”.

“E’ una vergogna – conclude Spinelli – vedere strutture pubbliche ridotte in questo modo”.