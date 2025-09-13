Tour gratuito in bici e cinema: ecco gli ultimi appuntamenti di Trame Festival

Grosseto. La giornata conclusiva di Trame Festival 2025 sarà dedicata al movimento e al cinema, due linguaggi capaci di raccontare la città e le sue trasformazioni.

Domenica 14 settembre, alle 10, partirà dal Molino Hub il Trame Bike Tour, organizzato in collaborazione con Fiab Grosseto Ciclabile. In occasione della Settimana della mobilità sostenibile, un tour gratuito in bicicletta guiderà i partecipanti alla scoperta delle opere di street art realizzate dentro e fuori il centro storico di Grosseto. Un itinerario che unisce l’arte al paesaggio urbano, invitando a guardare la città da una prospettiva nuova e sostenibile. Al termine, il rientro al Molino Hub sarà accompagnato da un aperitivo di saluto, momento conviviale per chiudere insieme questa sesta edizione.

La sera, alle 21.30, sempre al Molino Hub, sarà il cinema a prendere la scena con la proiezione del documentario “The art of disobedience” di Geco. Un viaggio adrenalinico nel mondo dei graffiti attraverso lo sguardo di uno dei writer più famosi e prolifici d’Europa, che ha trasformato la propria arte in un atto di sfida e disobbedienza contro regole e convenzioni sociali.

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti; per accedere al Molino Hub è richiesta la sottoscrizione della tessera annuale a Cal/Kansassiti (5 euro).

Per ulteriori dettagli sull’evento e per restare aggiornati sulle future iniziative di Clan, è possibile seguire Facebook e Instagram (@collettivoclan) e consultare il sito www.collettivoclan.it. Per contatti: info@collettivoclan.it.