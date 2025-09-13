Verso le regionali, Baccetti: “Bilancio pieno di ombre, servizi e lavori Pnrr a rischio”

Grosseto. “Per quale motivo Giani dimentica di dire che l’indebitamento regionale supera i 2 miliardi di euro, che gli oneri di servizio al debito sono saliti nel 2024 a oltre 128 milioni di euro, con il rischio concreto di non poter finanziare opere infrastrutturali necessarie in tutta la regione?”.

A dichiararlo è Simonetta Baccetti, candidata di Fratelli d’Italia Grosseto al Consiglio regionale.

“Purtroppo – continua Baccetti –, come già esternato in altre occasioni, il servizio sanitario della Toscana sarà il settore più penalizzato per i ritardi nel completare ospedali, rinnovare gli esistenti o acquisire strumenti e attrezzature all’avanguardia. Se a tali carenze si aggiunge la perdita di oltre 160 milioni di euro già nel 2024 per il funzionamento della sanità in Toscana, esiste il rischio concreto di veder crollare la sostenibilità di tutto il sistema sanitario regionale”.

“Altra criticità del bilancio è la manifesta inefficienza della Giunta Giani nel realizzare i progetti programmati con il finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la Regione è riuscita a concludere soltanto il 38% degli investimenti previsti per il 2024. Queste criticità – conclude la candidata – produrranno quasi sicuramente impatti negativi sulla gestione finanziaria dell’ente, ma sopratutto sulla gestione dei servizi per i cittadini”.