Nuovo anno scolastico: nelle scuole dell’infanzia si torna con il trenino

Iniziativa dell'Istituto comprensivo Follonica 1

di Redazione
Follonica (Grosseto). Si parte con il trenino.

Per inaugurare il nuovo anno scolastico, le docenti delle scuole dell’infanzia di via Marche, a Cassarello, e dei Campi alti (Istituto comprensivo Follonica 1) hanno scelto il trenino che nel corso dell’estate ha rallegrato le serate follonichesi.

La mattina di lunedì 15 settembre i bambini e le bambine delle due scuole, accompagnati dalle loro maestre, percorreranno le vie del centro cittadino e il lungomare a bordo dei vagoni bianchi. Una vera sorpresa per i piccoli alunni e un modo davvero originale per salutare il ritorno a scuola.

Il viaggio alla scoperta dell’anno scolastico 2025/2026 sta quindi per iniziare. E per i bambini e le bambine dei plessi dell’infanzia di Cassarello e dei Campi Alti sarà sicuramente entusiasmante, formativo e ricco di interessanti scoperte.

E non è finita. Sempre lunedì 15 settembre, i piccoli allievi e le piccole allieve dell’infanzia di Cassarello accoglieranno con canti gioiosi i “più grandi” che questo anno inizieranno l’avventura nella scuola primaria “Rodari” che è ospitata, anche in questo anno, nel loro plesso.

 

