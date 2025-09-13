Verso le regionali, Fratelli d’Italia inaugura il comitato elettorale: “Spodesteremo la sinistra in Toscana”

Grosseto. Si è tenuta oggi a Grosseto la conferenza stampa di inaugurazione della sede del comitato elettorale “Per Tomasi Presidente”, promossa dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni regionali in Toscana.

L’evento ha inoltre rappresentato l’occasione per la presentazione ufficiale dei quattro candidati del partito della Meloni al Consiglio regionale per la circoscrizione di Grosseto: Luca Minucci, Guendalina Amati, Jurij Di Massa, Simonetta Baccetti.

All’incontro hanno partecipato il commissario provinciale Mauro Rotelli, presidente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, e il deputato grossetano Fabrizio Rossi.

“Ormai questi candidati sono in pista ormai da quasi un mese e mezzo – ha sottolineato Rotelli –. In questa campagna elettorale proveremo a mettere a terra tutti ciò che è utile per la provincia di Grosseto. Anche in Toscana vogliamo corroborare il nostro ruolo di primo partito della coalizione di centrodestra in Italia e in Maremma e vogliamo portare almeno uno dei nostri candidati nel Consiglio regionale, oltre a contribuire alla vittoria di Tomasi. I risultati ottenuti dal Governo nazionale stanno facendo da traino anche in Toscana e si respira anche qui una grande voglia di cambiamento”.

“Due giorni fa abbiamo ospitato nella nostra sede di Grosseto il candidato governatore della coalizione di centrodestra – ha continuato il commissario provinciale – e nelle prossime settimane riceveremo le visite di esponenti del Governo, come Ministri, vice Ministri e Sottosegretari. Sicuramente verranno in Maremma i Ministri Foti e Schillaci, oltre al Sottosegretario alla cultura Mollicone. Lunedì 22 settembre ci sarà Arianna Meloni, responsabile nazionale del tesseramento di Fratelli d’Italia, e il 17 settembre ci sarà il Ministro Giuli”.

“In questi anni la Giunta regionale ha promesso tanto, ma non ha realizzato niente – ha dichiarato l’onorevole Fabrizio Rossi -. La sanità ha subito tagli devastanti in Maremma dal 2015 ad oggi. Il Pd toscano ora accusa il Governo Meloni, ma quanto c’era la sinistra nell’esecutivo nazionale non è stato fatto niente. Nonostante le dichiarazioni in campagna elettorale, la Regione non ha mai realizzato niente per il Polo fieristico e agroalimentare in provincia di Grosseto. Come se non bastasse, la legge elettorale regionale non ci consente di avere più di un rappresentante maremmano in Consiglio regionale. In ogni caso noi ci contrapponiamo frontalmente al Pd e siamo l’unico partito che può avere voce in capitolo sul nostro territorio”.

“Sono certo che uno dei nostri candidati siederà in Consiglio regionale – ha spiegato Luca Minucci -. Stiamo lavorando per il bene del territorio perchè amiamo la Maremma. La Regione e l’assessore Marras hanno messo in un angolo la provincia di Grosseto. Noi vogliamo vinceré e avere un nostro esponente nella Giunta toscana”.

“La nostra è una battaglia epocale, abbiamo tutte le carte in regola per spodestare la sinistra dopo 70 anni di governo incontrastato in Regione – ha dichiarato Guendalina Amati -. L’assessore Marras ha disatteso tutte le promesse fatte per la Maremma, nel giugno scorso ha presentato un piano da 200 milioni per le imprese, contributi che sono finiti quasi esclusivamente ad aziende del nord della Toscana. I finanziamenti per le infrastrutture sono stati investiti quasi tutti per l’area di Firenze, mentre sul Cipressino ci sono state dette delle bugie. La strada è adesso di competenza regionale, ma sarà larga solo 8,50 metri e quindi continuerà ad essere pericolosa”.

“Tanti amici di partito sono coinvolti in questa storia meravigliosa – ha aggiunto Jurij Di Massa -. Abbiamo sempre camminato all’unisono e ci abbiamo sempre creduto, fino a riuscire a governare il Paese. Per questo motivo, possiamo vincere anche in Toscana. Una volta che saremo alla guida della Regione, garantiremo una particolare attenzione alle zone rurali”.

“Noi iniziamo questa campagna elettorale all’insegna della responsabilità – ha sottolineato Simonetta Baccetti -. La Toscana è una delle regioni più belle d’Italia, ma è mal governata. Viabilità, sanità e infrastrutture non funzionano e queste criticità costringono i nostri giovani ad andarsene. Con la fiamma che ci riscalda il cuore, insieme a Tomasi andiamo a conquistare la Toscana”.