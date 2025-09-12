Home Cultura & SpettacoliSaracinesche dipinte, disegno e karaoke: continua il Trame Festival
Saracinesche dipinte, disegno e karaoke: continua il Trame Festival

Il programma di sabato 13 settembre

di Redazione
Grosseto. La seconda giornata di Trame – Serrande chiuse per arte aperta porta l’arte urbana nel cuore di Grosseto, sabato 13 settembre.

Il programma

Dalle 10 del mattino, il centro storico e il quartiere di Barbanella si animeranno con il work in progress delle nuove opere su serranda: nel centro storico, Luchadora darà forma al suo intervento in strada Corsini 1/A, Aris lascerà il suo segno in via Colombo 27, mentre Noralismo lavorerà su corso Carducci 21. A Barbanella, invece, sarà il turno di Viola Niccolai e Seshat, che dipingeranno tre serrande in via Parini 7. Un’occasione unica per osservare da vicino il processo creativo degli artisti e vedere nascere, passo dopo passo, nuove creature urbane che arricchiranno la città.

Nel tardo pomeriggio, alle 18, il Molino Hub ospiterà un appuntamento che unisce convivialità e creatività: “Drink and Draw – Creature urbane”. Matite, calici e musica accompagneranno un’esperienza di disegno dal vero con modella o modello dal vivo, aperta a tutti, senza limiti di età o esperienza artistica, per liberare la propria immaginazione in un clima rilassato e partecipativo.

La serata, infine, si accenderà con il Karaoke CLANdestino / Fluo Party, a partire dalle 21.30, sempre al Molino Hub. Nessuno ti vede, tutti ti sentono: microfoni accesi e luci spente per un karaoke fuori dagli schemi, in cui l’anonimato garantisce libertà assoluta, tra stonature liberatorie e performance sorprendenti. Un momento di gioco e condivisione che trasforma il canto in rito collettivo, tra neon e colori fluo.

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti; per accedere al Molino Hub è richiesta la sottoscrizione della tessera annuale a Clan/Kansassiti (5 euro).

Per ulteriori dettagli sull’evento e per restare aggiornati sulle future iniziative di Clan, è possibile seguire Facebook e Instagram (@collettivoclan) e consultare il sito www.collettivoclan.it. Per contatti: info@collettivoclan.it

