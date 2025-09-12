Spettacolo e solidarietà: “Allegro con fuoco” in scena al centro servizi

Grosseto. Dopo il grande successo dello spettacolo “2050 – Viaggio in mongolfiera” dell’associazione TuttiATeatro, venerdì 19 settembre, ad esibirsi nella nuova piazza aperta alle arti sceniche al centro servizi Le Palme di Grosseto, sarà “Allegro con fuoco” di Teatro dei 99.

Il progetto è vincitore del bando accessibilità per artisti con disabilità allo spettacolo dal vivo, promosso dal Ministero della cultura per l’anno 2024.

Lo spettacolo

Un recital teatrale – musicale realizzato in partnership con la Bio – Blind inclusive orchestra, composta da musicisti vedenti, non vedenti e ipovedenti; La Bio Blind inclusive orchestra è la prima e unica orchestra al mondo che accoglie musicisti con difficoltà visiva, diretta dal maestro Alfredo Santoloci, e dall’associazione Abruzzo Danza e Spettacolo, che accompagneranno gli spettatori in un vero e proprio viaggio nel tempo e attraverso le epoche, scandite dai diversi stili musicali.

Uno evento dal grande valore artistico, sociale e culturale che dimostra come, grazie alla tecnologia, le difficoltà legate alla cecità possano essere abbattute.

Ad accogliere gli spettatori le suggestive e romantiche note dell’Hand Pan, suonato in modo magistrale da Pasqualino Casaburi.

Alla serata, ospite anche un ballerino di breakdance grossetano, diretto dal suo insegnante Edoardo Bernardini, in arte Xedo, che interpreterà bendato due pezzi classici per interpretare al meglio la condizione delle persone non vedenti.

Ingresso 5 euro.

Lo spettacolo si terrà presso il centro servizi Le Palme, in via de Barberi 108 a Grosseto.

Per informazioni: cell. 333.1001323 oppure 333.7248644.

I biglietti saranno anche disponibili sul circuito Ciao Tickets.