I Cavalieri Templari in Maremma: se ne parla in una conferenza

L'iniziativa è in programma sabato 13 settembre

Porto Santo Stefano (Grosseto). “I Cavalieri Templari. Simbologia e ipotesi sulla loro presenza in Maremma” è il titolo della conferenza che Elisabetta Santarelli terrà al Centro Studi don Pietro Fanciulli sabato 13 settembre a partire dalle 19.

Sarà possibile conoscere i motivi per i quali i Cavalieri Templari furono scelti per difendere le abbazie e i pellegrini che arrivavano in Maremma. Ragioni che risiedono nel loro simbolo del dualismo di monaci e cavalieri, capaci di difendere l’Oriente e l’Occidente.

Di questo e di molto altro ancora relazionerà la guida ambientale Santarelli, che sull’argomento ha scritto anche un articolo sul numero di settembre dell’Argentariana.

