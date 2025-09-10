Trasporto pubblico locale: al via l’orario invernale e scolastico degli autobus

Grosseto. Online su at-bus.it i nuovi orari del servizio invernale e scolastico, che entrerà in vigore da lunedì 15 settembre 2025.

In occasione della ripresa delle lezioni e del ritorno a pieno regime delle attività lavorative, da lunedì sarà aumentata l’offerta ed è stata già aggiornata la pagina web www.at-bus.it/it/serviziscolastici, con i nuovi libretti orari pdf e i dettagli di tutti i servizi – suddivisi per provincia – così come deciso dagli Enti locali, Province e Città metropolitana.

Inoltre, sul travel planner presente sul sito at-bus.it e sull’app at bus, è già possibile consultare e pianificare il proprio viaggio, indicando luogo di partenza ed arrivo, giorno, fascia oraria, consentendo di vedere il miglior percorso, la linea da prendere e, su mappa, l’itinerario che percorrerà la corsa, conoscendo così orari programmati e specifiche della tratta che si intende fare.

Il servizio, che scatterà dal 15 settembre, servendo anche gli istituti scolastici, è stato calibrato sulla base degli ingressi e uscite dalle scuole a regime. Consapevoli che nelle prime settimane di attività didattica ogni istituto scolastico, in autonomia, potrebbe variare giorni e orari di entrata e uscita delle lezioni – che potrebbero non coincidere con i passaggi programmati dei bus – il servizio potrà subire correttivi e modifiche fino a quando non saranno confermati gli orari definitivi. Per questo si consiglia, per rimanere sempre aggiornati, di iscriversi agli avvisi di linea sia tramite app at bus che tramite sito at-bus.it, oppure consultando direttamente la linea di interesse.

“Ricordiamo che, sia pendolari che studenti, l’abbonamento è la soluzione giusta per viaggiare senza pensieri ed essere sempre in regola – si legge in una nota dell’azienda -. Abbonarsi è una scelta consapevole, un impegno quotidiano verso te stesso e la comunità”. Su at-bus.it/abbonamenti (https://www.at-bus.it/it/abbonamenti) i dettagli utili, le Faq dedicate, la guida alla registrazione, i canali di vendita.

“At” invita i propri utenti a consultare linee e orari sul sito at-bus.it e, nel caso di studenti e famiglie, sollecitare direttamente gli istituti su eventuali esigenze, ricordando che esistono canali ufficiali per segnalare problemi o richieste tramite il form www.at-bus.it/it/parla-con-at. Tutte le comunicazioni, migliorie e correttivi saranno sempre presi in considerazione da “At” e, se necessario, saranno sottoposti agli enti locali, i quali potranno decidere i cambiamenti da attuare.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane 800.142424 (dal lunedì alla domenica, dalle 6 alle 24).

Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X @AT_Informa; Facebook Autolinee Toscane.