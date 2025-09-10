Al via i lavori di riqualificazione al Pronto Soccorso: “Disagi contenuti al minimo”

Grosseto. Sono in partenza i lavori di rifacimento della pavimentazione del Pronto Soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. L’intervento, indifferibile e già programmato, interesserà l’area dedicata alla cura dei pazienti acuti e sub-acuti e ha come obiettivo quello di rendere gli ambienti più moderni, funzionali e sicuri.

I lavori

Le operazioni inizieranno il 23 settembre, o subito dopo, e saranno suddivise in due fasi per garantire continuità assistenziale.

Nella prima fase verrà rinnovata la quasi totalità della superficie, ad esclusione della shock room e delle sale dedicate ai pazienti infetti;

Nella seconda fase si procederà al rifacimento delle aree residue, completando così l’intero reparto.

Durante i lavori, gli spazi del Pronto Soccorso saranno temporaneamente ridotti, ma, grazie all’impegno delle professioniste e dei professionisti, l’attività proseguirà regolarmente, con disagi contenuti al minimo e percorsi assistenziali sempre garantiti.

Dal punto di vista tecnico, l’intervento prevede la rimozione della pavimentazione esistente, il ripristino del sottofondo e la posa di una nuova superficie in pvc con raccordo arrotondato alle pareti, soluzione che migliora l’igiene e la sicurezza degli ambienti sanitari.