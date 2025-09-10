Home PoliticaMaltempo, Rossi: “Solidarietà ad Elba e Giglio, lavorare insieme per garantire sicurezza”
Maltempo, Rossi: “Solidarietà ad Elba e Giglio, lavorare insieme per garantire sicurezza”

Roma. «Voglio esprimere la mia vicinanza e solidarietà a cittadini e aziende dell’Isola d’Elba e dell’Isola del Giglio. Il nubifragio di ieri ha messo a dura prova le nostre due perle del Tirreno»: a dichiararlo è il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, componente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati.

«È fondamentale – aggiunge Rossi lavorare tutti insieme, istituzioni locali, regionali e nazionali, affinché il territorio sia messo in sicurezza e si possa prevenire il più possibile il ripetersi di simili situazioni di emergenza».

