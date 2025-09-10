Home GrossetoMaltempo, Simiani: “Toscana ancora devastata, da Governo tre anni di tagli e negazionismo”
Maltempo, Simiani: “Toscana ancora devastata, da Governo tre anni di tagli e negazionismo”

di Redazione
Grosseto. “Purtroppo il cambiamento climatico sta aumentando in maniera vertiginosa gli eventi estremi e le alluvioni stanno colpendo con violenza zone del Paese sempre più vaste.

Invece di aumentare risorse ed elevare la prevenzione, in tre anni di governo la destra ha solo alimentato il negazionismo, togliendo da un lato finanziamenti contro il dissesto idrogeologico e costringendo dall’altro le imprese ad assicurarsi contro il maltempo. Serve una netta inversione di tendenza ed una piena assunzione di responsabilità, senza le quali, risulta di fatto impossibile garantire la sicurezza dei cittadini non solo nei territori storicamente fragili, ma in gran parte dell’Italia.

Gli ultimi episodi che hanno devastato la Toscana, ed in particolare all’Isola del’Elba ed all’Isola del Giglio, confermano come sia necessario un piano straordinario per mettere in sicurezza il Paese. La prossima Legge di Bilancio deve introdurre, in questa direzione, nuove risorse”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani.

