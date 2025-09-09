Torna la “Notte del lavoro narrato”: in biblioteca un incontro sull’intelligenza artificiale

Follonica (Grosseto). La “Notte del lavoro narrato”, che ha raggiunto quest’anno la sua dodicesima edizione, è un’iniziativa nata dall’esperienza di “lavoro ben fatto” di Vincenzo Moretti che si è sviluppata spontaneamente in molte città, paesi, comunità. Intorno a questa esperienza, si è formata una comunità che condivide i principi e l’approccio del lavoro ben fatto.

La “Notte del lavoro narrato” di quest’anno ha visto come protagonista l’intelligenza artificiale, osservata dal punto di vista degli studenti delle scuole di Follonica e di due ospiti, entrambi neurologi e scrittori, Simone Rossi e Alessandro Giannotta.

Mercoledì 10 settembre, alle 18.00, alla Biblioteca della Ghisa, questa riflessioni saranno approfondite proponendo un interessante confronto tra due personalità del territorio, il neurologo Simone Rossi e lo scrittore Sacha Naspini.

I due protagonisti dell’evento, seduti davanti ad una tazza di caffè, faranno “Chiacchiere verso il futuro. L’ intelligenza artificiale che sta cambiando il mondo”, raccontando come si immaginano questo nostro mondo del futuro.

Con il coordinamento di Irene Costantini e Claudia Mori, moderatrice dell’incontro, i due ospiti si intervisteranno a vicenda per conoscersi e farsi conoscere nella prima parte dell’incontro; la seconda parte sarà dedicata invece all’intelligenza artificiale e ai radicali cambiamenti che a breve genererà nella nostra quotidianità.

Durante l’incontro saranno letti alcuni passi tratti dai libri dei due scrittori, al termine verrà offerto un aperitivo di saluto ai partecipanti