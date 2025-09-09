Home Cultura & SpettacoliTorna la “Notte del lavoro narrato”: in biblioteca un incontro sull’intelligenza artificiale
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli FollonicaCultura e Spettacoli GrossetoFollonica

Torna la “Notte del lavoro narrato”: in biblioteca un incontro sull’intelligenza artificiale

L'iniziativa è in programma mercoledì 10 settembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Follonica (Grosseto). La “Notte del lavoro narrato”, che ha raggiunto quest’anno la sua dodicesima edizione, è un’iniziativa nata dall’esperienza di “lavoro ben fatto” di Vincenzo Moretti che si è sviluppata spontaneamente in molte città, paesi, comunità. Intorno a questa esperienza, si è formata una comunità che condivide i principi e l’approccio del lavoro ben fatto.

La “Notte del lavoro narrato” di quest’anno ha visto come protagonista l’intelligenza artificiale, osservata dal punto di vista degli studenti delle scuole di Follonica e di due ospiti, entrambi neurologi e scrittori, Simone Rossi e Alessandro Giannotta.

Mercoledì 10 settembre, alle 18.00, alla Biblioteca della Ghisa, questa riflessioni saranno approfondite proponendo un interessante confronto tra due personalità del territorio, il neurologo Simone Rossi e lo scrittore Sacha Naspini.

I due protagonisti dell’evento, seduti davanti ad una tazza di caffè, faranno “Chiacchiere verso il futuro. L’ intelligenza artificiale che sta cambiando il mondo”, raccontando come si immaginano questo nostro mondo del futuro.

Con il coordinamento di Irene Costantini e Claudia Mori, moderatrice dell’incontro, i due ospiti si intervisteranno a vicenda per conoscersi e farsi conoscere nella prima parte dell’incontro; la seconda parte sarà dedicata invece all’intelligenza artificiale e ai radicali cambiamenti che a breve genererà nella nostra quotidianità.

Durante l’incontro saranno letti alcuni passi tratti dai libri dei due scrittori, al termine verrà offerto un aperitivo di saluto ai partecipanti

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Scrivocorto”: ecco il concorso per storie brevi promosso...

Pista di via Etruria, il Psi: “No a...

“Mercy”: la più toccante produzione della compagnia Francesca...

“Le regole infrante”: Silva Gentilini presenta il suo...

“Dilettando con Avis”: la giovanissima ginnasta Andrea Barbieri...

“Fiamme in Maremma”: Samuele Petrocchi presenta il suo...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: