“Scrivocorto”: ecco il concorso per storie brevi promosso dalla scuola di cinema

Grosseto. La scuola “Storie di Cinema” di Grosseto sta per iniziare.

L’inaugurazione dei corsi-laboratorio di regia, sceneggiatura e recitazione è programmata per il 13 ottobre negli spazi della Mediateca digitale della Maremma (in via Chiasso delle Monache 9/11, a Grosseto) e ha in serbo alcune novità.

Il concorso

Una di queste è il concorso “Scrivocorto” 2025/2026 riservato alla scrittura di un soggetto per un cortometraggio a tema libero della durata massima di cinque minuti. Il vincitore potrà partecipare gratuitamente e a sua scelta a uno dei corsi – laboratori della scuola.

L’eventuale menzione speciale consentirà a chi l’ottiene di partecipare a uno dei corsi-laboratorio pagando metà della quota prevista. Con questo concorso la scuola di cinema di Grosseto, che ha il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ed è diretta da Francesco Falaschi e organizzata insieme ai docenti Alessio Brizzi, per la sceneggiatura, e Arianna Ninchi, per la recitazione, intende rimarcare la sua particolare inclinazione verso la scrittura breve cinematografica, che nel tempo le ha fatto ottenere diversi premi e riconoscimenti.

Saper scrivere e realizzare un cortometraggio è il primo passo, indispensabile, per chi vuole avvicinarsi al cinema non solo come spettatore più competente, ma anche come futuro filmaker.

Il bando e il regolamento del concorso sono scaricabili sul sito della scuola. A riprova del fatto che la scuola “Storie di Cinema” cerca il più possibile di allargare la formazione dei suoi corsisti, è la realizzazione di numerosi lavori cinematografici, l’ultimo in ordine cronologico è il film “C’è un posto nel mondo” (nella foto), che uscirà a breve. Il film, diretto da Francesco Falaschi, che lo ha scritto insieme a Alessio Brizzi, è stato girato nel nostro territorio ed è stato realizzato anche il contributo di diversi ex allievi della stessa scuola di cinema.

Il soggetto dovrà essere inviato entro il 10 ottobre. Informazioni: scuolastoriedicinema@gmail.com.

Regolamento e scheda sul sito www.storiedicinema.it