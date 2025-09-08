24 anni fa l’attentato alle Torri Gemelle: i Vigili del Fuoco commemorano i colleghi morti

Grosseto. In occasione delle ricorrenze del tragico attentato alle Torri Gemelle, è consuetudine per i Vigili del Fuoco di tutto il mondo dedicare un momento di riflessione per i colleghi che l’11 settembre 2001 attraversarono in sirena la città di New York arrivando in tempo, puntualissimi, ad una scelta che per un pompiere scelta non è: entrare e condividere la sorte tanto avversa quanto dichiarata oppure restare fuori a coordinare l’evacuazione.

Be’ non vi furono dubbi in proposito…entrarono e salvarono quante più persone possibile e condivisero la sorte con chi rimase indietro. Nessuno fu abbandonato perché i Vigili del Fuoco non abbandonano mai nessuno.

Le vittime furono 2974 (24 dispersi), di cui ben 341 furono proprio Vigili del Fuoco.

La commemorazione

Per ricordare tale sacrificio e rafforzare quel concetto del lavoro di squadra che unisce i Vigili del Fuoco per affrontare qualunque avversità, una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto, alle 17 dell’11 settembre, percorrerà simbolicamente la pista ciclabile di via Giotto, a Grosseto, in assetto da incendio, seguita dal proprio automezzo, “il camion dei pompieri”, che alla fine del giro lancerà al cielo un colpo di sirena.

L’iniziativa è aperta a chiunque voglia unirsi alla camminata con ingresso da via della Repubblica. All’inizio del percorso, ad ogni partecipante verrà consegnato un biglietto di identità alla memoria con le generalità, il nome, l’età, il grado e la caserma di appartenenza di ciascuno dei Vigili del Fuoco deceduti nell’attentato.

Alla fine del giro sarà il Comandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto, l’Ingegner Roberto Bonfiglio, a ritirare i biglietti per porli simbolicamente al sacrario dei caduti nella caserma cittadina.

Il Comandante invita i cittadini a questo breve momento di riflessione della durata stimata di circa 40 minuti, dove saranno ricordati i Vigili del Fuoco caduti per salvare i propri concittadini.

L’evento ha l’obiettivo di onorare i colleghi caduti, ricordare il ruolo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che ogni giorno ed ogni notte tutela la pubblica incolumità, ed evidenziare il valore del lavoro di squadra che unisce e rafforza in modo esponenziale le capacità individuali rendendolo un insieme altamente specializzato.