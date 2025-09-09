Home AttualitàAllerta meteo arancione, scuole chiuse in provincia di Grosseto: ecco dove
Allerta meteo arancione, scuole chiuse in provincia di Grosseto: ecco dove

di Redazione
Grosseto. Il sindaco di Sorano, Ugo Lotti, ha firmato l’ordinanza n. 26 del 9 settembre 2025 con la quale dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale per la giornata di mercoledì 10 settembre 2025.

Il provvedimento si rende necessario a seguito delle comunicazioni del Centro funzionale Settore idrologico regionale della Regione Toscana, che ha emesso un’allerta meteo arancione per piogge e temporali di forte intensità dalle ore 17.00 del 9 settembre alle ore 13.00 del 10 settembre.

Il Comune di Sorano invita la cittadinanza alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Notizia in aggiornamento 

