Maltempo: allerta meteo di codice arancione in provincia di Grosseto

Grosseto. Maltempo, la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione su gran parte della Toscana per temporali e piogge diffuse da questo pomeriggio, martedì 9, alle 13 di domani, mercoledì, a causa di una perturbazione atlantica che sta transitando sulla nostra regione.

Nello specifico: il codice arancione per temporali anche forti e rischio idrogeologico parte dalle 17 di oggi, martedì 9 settembre, e permane per la giornata di domani, mercoledì, fino alle ore 13 sulle zone costiere e occidentali (province di Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto e parti ovest delle province di Firenze e Siena). Saranno possibili anche grandinate e colpi di vento.

Il maltempo fa permanere il codice giallo nelle altre aree della Toscana fino alla mezzanotte di domani, mercoledì, con la possibilità di temporali localmente anche forti.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Le raccomandazioni dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere

Interessata dall’allerta arancione anche la zona di allerta “E1” (Etruria) in cui sono ricompresi anche i territori delle Colline Metallifere, ossia i comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada.

L’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione agli spostamenti e a seguire le seguenti norme di comportamento:

chi abita ai piani terra deve essere pronto ad abbandonare le proprie abitazioni per salire ai piani superiori. I piani seminterrati devono essere evacuati evitando di raggiungerli in caso di forti precipitazioni;

non bisogna entrare in luoghi chiusi posti a livello o sotto la strada, in quanto sono i primi a essere investiti dall’acqua;

non usare ascensori o montacarichi;

evitare di mettersi in viaggio se non per motivi strettamente necessari;

nel caso vi troviate per strada durante l’evento meteo avverso non tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista. È opportuno infatti cercare riparo presso lo stabile più vicino e sicuro chiedendo ospitalità ai residenti. Raggiunta una zona sicura, prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite dalla protezione civile tramite i mezzi di informazione;

evitare di intasare le strade per motivi non indispensabili;

durante l’allerta meteo evitare nella maniera più assoluta il transito, sia a piedi, sia in auto, lungo le strade in pendenza percorse da flussi d’acqua. Infatti, in caso di forti correnti, è possibile che vengano trascinati lungo la strada oggetti anche di notevoli dimensioni con conseguenze gravissime per l’incolumità non solo dei pedoni, ma anche di chi transita in auto. È altrettanto rischioso attraversare aree allagate che potrebbero nascondere voragini od ostacoli pericolosi;

evitare infine di percorrere sentieri anche segnalati, attraversare guadi o sostare nei punti di attraversamento dei corsi d’acqua fino alla cessazione dello stato di allerta.

L’Unione di Comuni ricorda infine alla cittadinanza che sono attivi da fine luglio i canali Whatsapp di Protezione civile dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada.

Per iscriversi, è sufficiente cliccare sul link del proprio Comune e attivare le notifiche andando sulla campanella in alto a destra per ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale: