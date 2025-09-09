Home Colline MetallifereGeopolitica e guerre in Ucraina e in Medio Oriente: se ne parla in un incontro del Pci
Colline MetalliferePoliticaPolitica Colline MetalliferePolitica Grosseto

Geopolitica e guerre in Ucraina e in Medio Oriente: se ne parla in un incontro del Pci

L'iniziativa è in programma sabato 13 settembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 22 views

Massa Marittima (Grosseto). Si parlerà di geopolitica nell’iniziativa che il Partito Comunista Italiano, in un collaborazione con la Federazione del Pci di Grosseto, ha organizzato sabato 13 settembre, alle 16, nella sala consiliare di Massa Marittima, in via Parenti 69.

“Un argomento sul quale ruota una necessaria riflessione ad ampio raggio per comprendere e mettere a nudo le cause che stanno portando l’Europa e l’Italia in una fase di decisioni pericolose e autarchiche, che di fatto ci rendono partecipi nei conflitti in corso, come quello tra Ucraina e Russia e nell’aberrante tragedia del Medio Oriente, creando uno scollegamento con i popoli nel mentre si amplificano a tutto volume le faziosità, con il risultato di chiudere gli occhi e annientare le menti della classe politica, della stampa e delle televisioni – si legge in una nota del Pci –. Non è sicuramente il tempo dei settarismi: quella di cui c’è bisogno adesso, è una presa di posizione netta per la tutela dei diritti inalienabili dell’uomo e per dire basta all’attuazione costante di un genocidio che sta abbrutendo la nostra società”.

Sarà questo il tema affrontato da Daniele Gasperi e Marco Barzanti, rispettivamente segretario provinciale e segretario regionale del Pci, che introdurranno l’iniziativa che si chiuderà, dopo il dibattito, con l’intervento di Massimo Longobardi, membro della segreteria nazionale del Pci e docente di Storia dell’economia.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Verso le regionali: i candidati della lista civica...

Regionali, Mazzocco e Giuliani: “Nel Pd volano stracci...

Bragaglia e Vasellini: “No alla moschea in via...

“La teleferica”: il documentario inaugura gli eventi in...

Pedaggi autostrade, il Pd: “Aumenti immotivati sulla costa...

Pista di via Etruria, il Psi: “No a...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: