Geopolitica e guerre in Ucraina e in Medio Oriente: se ne parla in un incontro del Pci

Massa Marittima (Grosseto). Si parlerà di geopolitica nell’iniziativa che il Partito Comunista Italiano, in un collaborazione con la Federazione del Pci di Grosseto, ha organizzato sabato 13 settembre, alle 16, nella sala consiliare di Massa Marittima, in via Parenti 69.

“Un argomento sul quale ruota una necessaria riflessione ad ampio raggio per comprendere e mettere a nudo le cause che stanno portando l’Europa e l’Italia in una fase di decisioni pericolose e autarchiche, che di fatto ci rendono partecipi nei conflitti in corso, come quello tra Ucraina e Russia e nell’aberrante tragedia del Medio Oriente, creando uno scollegamento con i popoli nel mentre si amplificano a tutto volume le faziosità, con il risultato di chiudere gli occhi e annientare le menti della classe politica, della stampa e delle televisioni – si legge in una nota del Pci –. Non è sicuramente il tempo dei settarismi: quella di cui c’è bisogno adesso, è una presa di posizione netta per la tutela dei diritti inalienabili dell’uomo e per dire basta all’attuazione costante di un genocidio che sta abbrutendo la nostra società”.

Sarà questo il tema affrontato da Daniele Gasperi e Marco Barzanti, rispettivamente segretario provinciale e segretario regionale del Pci, che introdurranno l’iniziativa che si chiuderà, dopo il dibattito, con l’intervento di Massimo Longobardi, membro della segreteria nazionale del Pci e docente di Storia dell’economia.