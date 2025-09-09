Alla tenuta di Alberese sette famiglie della Bielorussia in fuga dalla guerra

Home AttualitàAlla tenuta di Alberese sette famiglie della Bielorussia in fuga dalla guerra
Grosseto. Sette famiglie della Bielorussia, colpite dalla repressione e dalla guerra, hanno trovato rifugio in Toscana, nella quiete della Tenuta di Alberese.

Sono tre nuclei di cui facevano parte combattenti bielorussi caduti in Ucraina e quattro nuclei di ex prigionieri politici o di persone attualmente detenute nelle carceri in Bielorussia.

L’accoglienza è stata possibile grazie al progetto promosso dall’associazione dei bielorussi in Italia chiamata “Talaka”, con il sostegno della Regione Toscana e quello di Terre regionali toscane, che ha allestito l’ospitalità nella Tenuta di Alberese.

Adesso le sette famiglie avranno l’opportunità di vivere un periodo di serenità e di recupero, respirare un’aria più tranquilla. I bambini potranno giocare, prendere il sole e ritrovare un po’ di benessere dopo esperienze drammatiche.

La vicepresidente e assessore regionale all’agricoltura ha detto che si tratta di un’iniziativa che rappresenta un esempio concreto di solidarietà internazionale e di impegno civile da parte della Toscana e delle realtà associative che vi hanno preso parte.

Al progetto hanno contribuito Cisl Toscana, Cisl Firenze-Prato, Cisl Pisa, Cisl Grosseto, le categorie della Tenuta di Alberese e Tiemme Autolinee. Partner dell’iniziativa sono inoltre le associazioni Strana dlya Zhizni e iNeedHelpBy, insieme all’Ambasciata popolare della Bielorussia in Italia.

 

