Bragaglia e Vasellini: “No alla moschea in via dei Curiazi, Grosseto non si islamizza”

Grosseto. “Abbiamo appreso con sconcerto della nascente iniziativa volta a insediare una moschea in via dei Curiazi”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Andrea Vasellini e Alessandro Bragaglia, consiglieri comunali della lista Vivarelli Colonna Sindaco ed esponenti grossetani del Team Vannacci Elite.

“Non possiamo che esprimere il nostro totale disappunto per questo progetto, che stride con l’identità, la storia e i valori della nostra comunità – continua la nota -. Non accetteremo che Grosseto venga trasformata in un laboratorio di islamizzazione forzata: qui non ci sarà spazio per minare le nostre radici, la nostra cultura e la nostra sicurezza. Annunciamo sin da ora una battaglia senza quartiere contro questa deriva, pronti a portare la voce dei cittadini dentro e fuori il Consiglio comunale”.

“Avvieremo una raccolta firme popolare per fermare questa follia, perché Grosseto merita ordine, rispetto e difesa della sua identità, non cedimenti al buonismo della sinistra che continua a predicare ‘integrazione’, mentre ci consegna all’instabilità e al degrado. Chi vuole spalancare le porte all’islamizzazione se ne assuma la responsabilità davanti ai grossetani. Noi, al contrario, saremo il muro invalicabile che difenderà la città – termina il comunicato -. Grosseto non si piegherà. Grosseto resiste”.