Regionali, Mazzocco e Giuliani: “Nel Pd volano stracci e la Maremma resta la Cenerentola”

Massa Marittima (Grosseto).Dopo la conferma di Eugenio Giani a candidato per la presidenza della Regione Toscana, oggi apprendiamo i nomi scelti dalla segreteria del Pd nella nostra provincia”Paolo Mazzocco e Alessandro Giuliani, consiglieri dì opposizione nel Consiglio comunale dì Massa Marittima, analizzano la situazione che si è delineata per le prossime elezioni regionali.

“La riconferma di Giani la davamo per scontata, nonostante sieda in Consiglio regionale da un quarto di secolo e, secondo il vocabolario della segretaria nazionale del Pd, sarebbe a pieno titolo un ‘cacicco’ e quindi da sostituire con nomi nuovi e freschi – continua la nota -. Ma si sa, le logiche interne fatte di correnti e potentati hanno avuto la meglio non solo in Toscana, in barba a chi l’aveva votata. Ma che addirittura si assistesse alla riconferma di quasi tutta la squadra di governo toscano questo no. Marras, Mazzeo, Nardini, Bezzini, tutti assessori riconfermati nella squadra di Giani. Questo cosa vuol dire se non che il sistema Pd toscano, fiorentino diciamo, è un vero e proprio potentato”.

“Volano per questo gli stracci in casa del Pd grossetano, ma questo è affare loro e non solo non ci sorprende, ma poco ci interessa, ma purtroppo chi ci rimette in mezzo a queste diatribe tutte loro sono i cittadini e il territorio maremmano, che non ci sembra abbia avuto sufficienti attenzioni negli ultimi vent’anni dalla Regione; anzi, abbiamo assistito ad un impoverimento sotto tutti i punti di vista: economico, sociale, sanitario, culturale, infrastrutturale demografico, ecc – termina il comunicato –. La riconferma dei responsabili di tutto questo ci preoccupa e ci sorprende perché delle due l’una: o non si rendono conto dell’emarginazione in cui ci hanno relegato, o se ne rendono conto ma non gliene frega nulla, sacrificandoci nel banco dei pegni tutto interno al Pd”.

