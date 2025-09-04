Forza Italia si prepara alla sfida elettorale: “Uniti e organizzati per le prossime regionali”

Grosseto. Si è tenuto ieri, nella sede di Forza Italia Grosseto, un incontro strategico in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre.

Alla presenza di numerosi dirigenti provinciali, del segretario comunale Roberta Bardi, di assessori e consiglieri, la riunione – presieduta dal vicesegretario provinciale Alessandro Ulmi, in assenza per motivi personali del segretario Roberto Berardi – ha registrato una partecipazione attiva e convinta. Il confronto, caratterizzato da un ampio e costruttivo dibattito, ha posto le basi per l’organizzazione della prossima campagna elettorale.

L’incontro

L’incontro è stato voluto ed introdotto dal responsabile provinciale degli Enti locali Massimo Ussia, che ha aperto i lavori sottolineando il ruolo cruciale del partito nel panorama politico locale.

“Questa riunione segna un momento di svolta per il nostro partito – ha dichiarato Ussia –. Ci prepariamo a scendere in campo con la consapevolezza che il nostro successo dipenderà dalla nostra capacità di essere coesi, organizzati e, soprattutto, vicini ai bisogni reali dei cittadini. Il nostro impegno deve partire dalle fondamenta, dalle nostre realtà locali, per costruire un ponte solido verso le istituzioni regionali”.

La discussione, ricca e articolata, ha affrontato numerose tematiche, tutte finalizzate a massimizzare l’efficacia dell’azione politica di Forza Italia. È stata ribadita l’importanza di unire le forze, valorizzando il contributo di ogni militante e simpatizzante per presentare una squadra coesa, compatta e credibile. Particolare attenzione è stata dedicata al rapporto con il territorio, cuore pulsante dell’attività politica, attraverso un ascolto costante e la capacità di farsi portavoce delle istanze della provincia di Grosseto. Un focus particolare è stato dedicato alla comunicazione digitale ed all’uso dei social media.

Nel corso del dibattito sono intervenuti, tra gli altri, Antichi, Vivarelli Colonna, Pesucci, Dragoni, Capitani, Tambelli, Biagini e Baldi, nonché i candidati Agresti e Schiano. Tutti gli interventi hanno evidenziato una piena convergenza sugli obiettivi: rafforzare l’organizzazione interna mirata al coordinamento delle attività e potenziare la presenza sul territorio, anche attraverso un linguaggio comunicativo, moderno e incisivo, soprattutto sui social. La sfida è quella di raggiungere e coinvolgere una platea sempre più ampia, trasmettendo vitalità, concretezza e credibilità delle proposte.

Sono stati inoltre programmati numerosi eventi e incontri, che verranno annunciati nei prossimi giorni, con l’obiettivo di mantenere vivo il dialogo con la cittadinanza e di presentare candidati e programma in vista del voto.

“L’incontro si è concluso con un forte slancio di entusiasmo e con l’impegno unanime a lavorare con determinazione per affrontare al meglio questa decisiva tornata elettorale – si legge in una nota del partito –, confermando Forza Italia come punto di riferimento imprescindibile per il futuro della Regione”.