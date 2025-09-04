Il Saturnia Film Festival alla Mostra del cinema di Venezia

Manciano (Grosseto). Si è svolto a Venezia, nell’ambito dell’82ª mostra internazionale d’arte cinematografica, l’evento speciale del Saturnia Film Festival – rassegna itinerante del Comune di Manciano, nel cuore della Maremma – dedicato alla presentazione delle prime anticipazioni dell’edizione 2026 e ad un omaggio a Tonino Guerra, in occasione del centenario della nascita.

Martedì 2 settembre, alle 18.00, presso la Villa degli Autori al Lido di Venezia, sono state illustrate le novità della nona edizione – in programma dal 30 luglio al 2 agosto 2026 – e annunciato un ciclo di appuntamenti dedicati a Tonino Guerra, che ripercorreranno il suo straordinario lavoro al fianco dei grandi maestri del cinema italiano.

A presentare il percorso del festival e a delinearne le prospettive future sono intervenuti la presidente Antonella Santarelli e il direttore artistico e regista Alessandro Grande, insieme a Paolo Orlando(Medusa Film), Teresa Pasquini (Rai Cinema) e Mario Mazzetti (ANEC-FICE). L’incontro è stato moderato dalla giornalista Claudia Catalli.

Nel corso della serata sono stati inoltre presentati i Premi Fedic (Federazione italiana dei cineclub), storici riconoscimenti che celebrano l’autonomia creativa e la libertà espressiva di lungometraggi e cortometraggi, valori che il Saturnia Film Festival condivide e sostiene. L’incontro ha offerto anche l’occasione per confermare le collaborazioni con il Matera Film Festival, il Clorofilla Film Festival e il London Rolling Film Festival, in un’ottica di scambio e valorizzazione reciproca delle opere premiate.

Durante l’evento è stato comunicato che l’apertura del bando di iscrizione all’edizione 2026 avrà inizio il 1° ottobre 2025 sulla piattaforma FilmFreeway.

Main Sponsor del Saturnia Film Festival e dell’iniziativa a Venezia è stato Terme di Saturnia Natural Destination, che conferma il proprio sostegno al festival e alle sue attività speciali.

Nella foto, da sinistra: Claudia Catalli, Mario Mazzetti, Paolo Orlando, Teresa Pasquini, Alessandro Grande e Antonella Santarelli