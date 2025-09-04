Torna “A spasso nel Medioevo”: Grosseto fa un tuffo nel passato

Grosseto. Grosseto si prepara a fare un tuffo nel passato con la quarta edizione di “A spasso nel Medioevo. Sulle orme del Grifone”, in programma sabato 13 e domenica 14 settembre. Una grande festa che trasformerà la città in un affascinante palcoscenico medievale, tra rievocazioni storiche, spettacoli in costume, laboratori artigianali e cortei.

Con circa 500 figuranti provenienti da tutta la provincia e un ricco calendario di eventi tematici, la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più attesi per cittadini e turisti, offrendo un’esperienza immersiva nella storia e nelle tradizioni del territorio.

Il programma

L’evento prenderà il via sabato 13 settembre, quando un angolo del centro storico si trasformerà in un vero villaggio medievale. Il Giardino dell’Archeologia sarà allestito come area militare con esposizioni di armamenti, esibizioni di armigeri, dimostrazioni di tiro con l’arco storico, schermaglie medievali, e attività spettacolari come il lancio di asce e coltelli.

Per le vie cittadine si potrà assistere a laboratori didattici, banchi artigianali, giochi medievali di piazza, spettacoli di danze storiche, artisti di strada e dimostrazioni delle antiche maestranze in azione. Infine, sarà possibile partecipare anche a visite guidate.

Appuntamento alle 16 con l’esibizione di falconeria, seguita da un concerto di musica medievale. La giornata si concluderà con un corteo informale dei gruppi storici grossetani.

Il momento clou della manifestazione è previsto per domenica 14 settembre. Durante l’intera giornata verranno riproposte le attività e le ambientazioni del sabato, ma il vero protagonista sarà il grande corteo dei gruppi di rievocazione storica che, a partire dalle 17.30, percorrerà le principali vie del centro fino a raggiungere piazza Dante dove, dalle 19, si terranno esibizioni spettacolari con musica e danze medievali.

Per informazioni dettagliate e per consultare il programma completo dell’evento, è possibile consultare il sito https://aspassonelmedioevo.it