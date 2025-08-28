Home GrossetoVerso le regionali: ecco i candidati di Alleanza Verdi Sinistra
Verso le regionali: ecco i candidati di Alleanza Verdi Sinistra

"Avs si schiera e si pone l'obiettivo di migliorare la vita di tutti i toscani, nessuno escluso"

Grosseto. Alleanza Verdi Sinistra Grosseto ha scelto i propri candidati per le prossime elezioni regionali della Toscana.

“In un contesto internazionale dove vige ormai la legge del più forte, dove prevale sempre più la violenza e l’arroganza, la distruzione sistematica dello stato di diritto e la messa in discussione dei diritti fondamentali dell’individuo; quando di fronte a tutto ciò anche alcuni Governi europei, il nostro in primis, stanno in silenzio o addirittura sono complici della degenerazione della situazione, è necessario che ogni presidio di democrazia venga difeso con impegno e passione – si legge in una nota del movimento politico -. In tutta la sua storia la Toscana, nonostante tutto, si è dimostrata un luogo dove la libertà e i diritti sono garantiti, dove i servizi, seppur migliorabili, risultano dignitosi, dove paesaggio e ambiente sono elementi fondanti dell’identità di un territorio e dei cittadini che lo vivono e che pertanto necessita attenzione e rispetto”

“Questi sono i motivi fondamentali per cui è stato costruito un importante progetto politico che trova il suo nucleo fondamentale nella coalizione tra Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle – prosegue il comunicato -.  Avs si schiera e si pone l’obiettivo di migliorare la vita di tutti i toscani, nessuno escluso, e per questo motivo ha scelto anche nel collegio della ìprovincia di Grosseto candidati la cui storia ed impegno, in politica e nella società, sono ben tracciabili”.

I candidati sono l’attuale vicepresidente della Provincia, Valentino Bisconti, la consigliera di opposizione al Comune di Orbetello, Chiara Serracchiani, il referente di Sinistra Italiana a Massa Marittima, Luca Angeli, e Serena Cortecci, insegnante nata a Pitigliano e vissuta per molti anni sull’Amiata, a Santa Fiora, già assessore comunale a Colle Val d’Elsa e Poggibonsi.

