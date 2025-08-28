Visita di Tomasi al Sant’Andrea, Rossi: “L’ospedale è dei cittadini, non del sindaco o del Pd”

Grosseto. “L’ospedale Sant’Andrea non è casa del sindaco Marconi, ma di tutti i cittadini”. Con queste parole l’onorevole Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, risponde alle polemiche sollevate dal sindaco di Massa Marittima Irene Marconi in merito alla visita istituzionale effettuata, insieme ad Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, nel presidio ospedaliero cittadino.

“La nostra – spiega Rossi – è stata una visita concordata con la direzione della Asl Toscana sud est, che ringraziamo per la disponibilità e la presenza dei suoi dirigenti. Non si è trattato di una passerella, ma di un momento di ascolto e confronto con il personale medico e sanitario, per raccogliere criticità e proposte in un territorio che da troppo tempo paga il prezzo di una gestione sanitaria centralista e inefficiente, frutto di anni di governo della sinistra”.

“Stupiscono – prosegue Rossi – le parole del sindaco Marconi, che ha parlato con toni da esponente politico del Pd più che da rappresentante istituzionale della città. Vorremmo ricordarle che l’ospedale appartiene alla comunità, non a una parte politica. Le sue accuse di propaganda elettorale sono fuori luogo e dimostrano una certa allergia al confronto democratico”.

Secondo Rossi, la visita con Alessandro Tomasi si inserisce “in un percorso serio e costruttivo per riportare al centro i bisogni delle aree periferiche e interne della Toscana, oggi abbandonate da un modello sanitario basato sulle cosiddette ‘mega Asl’, che ha favorito solo i grandi centri e penalizzato la provincia”.

“Infine – conclude Rossi –, ricordiamo che alle ultime elezioni europee Fratelli d’Italia è stato il primo partito a Massa Marittima. Come parlamentare eletto in questo territorio, continuerò a svolgere il mio dovere: essere presente, ascoltare e portare le istanze dei cittadini nelle sedi istituzionali. L’ospedale Sant’Andrea non è proprietà del sindaco, né tantomeno del Partito Democratico”.