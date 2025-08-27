Home Cultura & Spettacoli“Su la maschera”: un evento per presentare il Carnevale 2026 e svelare i bozzetti dei rioni
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli FollonicaCultura e Spettacoli GrossetoFollonica

“Su la maschera”: un evento per presentare il Carnevale 2026 e svelare i bozzetti dei rioni

L'iniziativa è in programma giovedì 28 agosto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 21 views

Follonica (Grosseto). Il Carnevale di Follonica presenta l’edizione 2026 della manifestazione: giovedì 28 agosto dalle 21.30, in piazza Guerrazzi “Su la maschera” sarà l’appuntamento che darà il via ufficialmente alla kermesse per il prossimo anno.

L’associazione Carnevale di Follonica ufficializzerà le date delle sfilate e tutti i rioni sveleranno i rispettivi bozzetti, cioè l’idea e il disegno, dei carri che sfileranno il prossimo inverno per le strade della città del golfo.

Quello di giovedì sera sarà solo l’inizio di un lungo viaggio che si concluderà per la parte invernale fra più di sette mesi, con il resto delle iniziative collaterali e degli eventi del Carnevale di Follonica che verranno svelati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. La serata di giovedì sarà la prima occasione per poter iniziare ad immaginarsi la 59^ edizione di uno degli eventi più importanti dell’inverno follonichese.

L’evento sarà accompagnato dalla musica di Alex Ferro e Realt, con animazione e truccabimbi.

L’ingresso è gratuito.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Dilettando con Avis: tutto pronto per la finalissima...

Medico di base cessa l’attività: il progetto della...

Continua il Saturnia Festival: un weekend a ritmo...

Al via i festeggiamenti del Settembre Roccastradino: il...

Tutto pronto per l’Orbetello Jazz Festival: il programma...

“Il respiro della Terra”: un incontro per illustrare...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: