“Note al chiaro di luna”: il concerto del duo Golini-Batistini chiude la rassegna musicale

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il festival “Note al chiaro di luna” conclude l’edizione 2025 con il concerto “Dalla canzone al tango”, in programma giovedì 28 agosto alle 21.30 con Alessandro Golini al violino e Paolo Batistini alla chitarra, in scena alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia, il museo nella riserva naturale della Diaccia Botrona (ingresso al museo 8 euro; informazioni e prenotazioni: e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it; tel. 0564.927244 o 0564.933678).

Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Haendel, Scarlatti e altri autori.

I musicisti

Alessandro Golini, attualmente violinista solista di Massimo Ranieri, collabora stabilmente con l’attrice Mariangela D’Abbraccio e con gli attori Giorgio Tirabassi, Paolo Sassanelli e Luciano Scarpa, con i cantautori Gianni Togni e Erminio Sinni e con il dj Tommy Vee.

Paolo Batistini ha iniziato gli studi di chitarra classica a 12 anni con Fabio Montomoli e ha proseguito con Alberto Seravalle e Umberto Fiorentino. Dal 2001 collabora con la “Dream Solution” di Lamberto Stefanelli e Silvia Dolfi in produzioni live, colonne sonore e musical (Cleopatra, Talk Show, Riccardo Fogli, Soundtracks). Dal 2004 forma un duo con Lorenza Baudo per progetti di musica etnica e d’autore e dallo stesso anno suona nel gruppo Apocrifa Orchestra proponendo un tributo a Fabrizio De André.

Il festival “Note al chiaro di luna” è organizzato da Agimus Grosseto nell’ambito del progetto “Attraverso i suoni” e dal Comune di Castiglione della Pescaia, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.