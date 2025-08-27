Musica, sport e solidarietà: un weekend ricco di eventi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ancora un fine settimana di eventi a Castiglione della Pescaia per chiudere il mese di agosto tra musica, sport e solidarietà.

Il programma

Si apre con la cena di beneficienza a sostegno della Croce Rossa organizzata per venerdì 29 agosto, alle 20.30, sul molo dal Lion Club Castiglione della Pescaia Salebrum. Un’occasione speciale per condividere una serata sotto le stelle e contribuire a un progetto importante per la comunità: l’acquisto di una nuova ambulanza per la Cri – Comitato di Castiglione della Pescaia.

Sabato 30 agosto si disputa il 34° Superpalio della costa maremmana. Gli equipaggi di Castiglione della Pescaia, Orbetello, Porto Ercole e Porto Azzurro si daranno appuntamento al Porto Canale alle 18.30 per la competizione remiera, che ormai rientra negli appuntamenti tradizionali del territorio.

Il sabato a Castiglione della Pescaia si chiude con la “Notte dei supereroi”.

Una notte bianca speciale organizzata dal Ccn – Centro commerciale naturale con tanta musica e il centro storico che si riempirà di maschere, mantelli svolazzanti e costumi da supereroe. Unico obiettivo: divertimento per tutti.

Gran finale di “Estate a Buriano” sabato con la musica dei Nomadi, interpretata dalla celebre tribute band “Tribù Nomade”. L’appuntamento è alle 21.30 al Torrione di Buriano.

A Punta Ala sabato grande festa di fine estate con il concerto della Zastava Orkestar e lo spettacolo “Visioni d’incanto” al Belvedere dello Sparviero alle 21.30. Alle 23.00 sarà la magia dei fuochi d’artificio sul mare a tenere tutti incollati con gli occhi al cielo.

Il mese di agosto chiude, domenica 31 agosto, con “60s Beatles… and more”, il concerto dell’associazione musicale Castiglione della Pescaia con la direzione artistica di Silvia Dolfi, in piazza Maristella alle 21,30, per celebrare i mitici anni ’60 e la musica intramontabile dei Beatles. 18 interpreti sul palco per una serata di emozioni e ricordi.

Domenica si conclude la rassegna “Musica di mare” con un evento da non perdere alle 21, al Belvedere dello Sparviero, a Punta Ala: la straordinaria voce soul italiana di Karima in “Lifetime”. Un viaggio musicale tra jazz, passione e intensità, un concerto intimo e potente in una location unica. Sul palco con lei ci saranno Pietro Frassi al pianoforte, Stefano Cocco Cantini al sax.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.