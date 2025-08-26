Torna il Palio delle Botti: quattro giorni di festa in paese

Manciano (Grosseto). Il borgo di Manciano si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate: dal 28 al 31 agosto torna il Palio delle Botti, giunto alla sua quattordicesima edizione maschile e all’ottava femminile.

Per quattro giorni piazza Garibaldi e il centro storico saranno il cuore pulsante della manifestazione, organizzata dal Comitato Bottai, che vedrà i sei rioni – Borgo, Cassero, Fonti, Imposto, Monumento e Mulinello – contendersi l’ambito cencio dipinto, facendo rotolare le botti in spettacolari gare di forza, abilità e spirito di squadra.

Il programma

La festa prenderà il via giovedì 28 agosto con la tradizionale sfilata dei rioni da piazza della Pace a piazza Garibaldi, accompagnata dalla Filarmonica “G. Verdi” di Montemerano, e con lo spettacolo di presentazione serale che darà ufficialmente inizio alla manifestazione. Durante la serata ci sarà anche una sorpresa.

Venerdì 29 sarà la volta delle donne, protagoniste dell’ottava edizione del Palio femminile, al termine del quale il cencio realizzato da Gigliola Manini sarà consegnato al rione vincitore.

Sabato 30 toccherà invece agli uomini, che si sfideranno nel quattordicesimo Palio maschile per conquistare il cencio dipinto da Bozena Krol-Legowska.

Domenica 31 agosto sarà una giornata di grande festa con il mini Palio dedicato ai bambini, che per la prima volta correranno con botti vere, seguito in serata dalle premiazioni ufficiali, dal concorso “Gemma Detti” per le botti artistiche, dall’assegnazione del premio Fairplay “Piero Rossi”, dall’estrazione della lotteria “La Botte della Fortuna” e da un gran finale con il djset di Dj Fosko & Friends.

Accanto alle gare, la manifestazione offrirà ogni sera la possibilità di degustare piatti tipici al BarBottai e il RistoBottai, mentre a “Le Stanze” in via Cavour sarà allestita una mostra fotografica che racconterà la storia del Palio e accoglierà le botti artistiche dipinte per il concorso di quest’anno, ispirato al tema dell’autunno.

Il Palio 2025 si arricchisce inoltre della partecipazione attiva delle scuole del territorio: i bambini della scuola dell’infanzia e gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Manciano e Saturnia, guidati dalla professoressa Patrizia Castellani, hanno infatti realizzato botti artistiche che verranno presentate sul palco. A loro si aggiungono le opere create dal centro Il Delfino di Montemerano e dal centro di salute mentale di Manciano, a testimonianza di un progetto che vuole includere e valorizzare l’intera comunità.

La manifestazione sarà arricchita quest’anno anche dalla presenza di una delegazione del Palio di Gioia del Colle, città gemellata con Manciano, che condividerà con i mancianesi momenti di festa, rafforzando un legame fatto di cultura, tradizione e amicizia.

«Il Palio delle Botti è una delle manifestazioni più sentite dalla nostra comunità – dichiara il sindaco Mirco Morini – perché rappresenta identità, spirito di squadra e tradizione. Ringraziamo il Comitato Bottai e tutti i rioni per l’impegno e la dedizione che mettono ogni anno per dare vita a una festa che valorizza il nostro centro storico e il senso di appartenenza. Quest’anno il coinvolgimento delle scuole e dei centri sociali rende l’evento ancora più significativo e partecipato».

Sulla stessa linea l’assessore al turismo Andrea Caccialupi, che aggiunge: «Il Palio non è solo una gara, ma un’occasione straordinaria per promuovere il nostro territorio, attrarre visitatori e rafforzare il gemellaggio con realtà come quella di Gioia del Colle. Tradizione, arte, cultura ed enogastronomia si intrecciano in quattro giorni che raccontano l’anima autentica di Manciano».

Foto di Gessica Tiribocchi