Il circolo La Meria compie 30 anni: una maratona musica benefica per celebrare l’evento

Polveraia (Grosseto). Era il 1995 quando, nel cuore della Maremma, nasceva un piccolo miracolo chiamato circolo La Meria: un rifugio per la musica dal vivo, uno spazio libero dove artisti locali e internazionali trovavano casa, palco e pubblico. Trent’anni dopo, quello spirito ribelle e autentico pulsa ancora. E sabato 30 agosto, a partire dalle 19, esploderà in una maratona musicale, anzi una “Meriatona” che promette emozioni, ricordi e futuro.

L’ex campo sportivo in località “Il Poggio” (a meno di 1 chilometro da Polveraia) si trasformerà in un’arena all’aperto, con un palco che vedrà alternarsi decine di musicisti, molti dei quali legati da sempre al circolo, in performance live, jam session e reunion inattese. A presentare la serata ci sarà Carlo Sestini, volto noto del giornalismo e grande amico della scena musicale locale.

L’atmosfera sarà quella di sempre: conviviale, aperta, senza filtri. Oltre alla musica, ci sarà spazio per gustare ottimo street food sotto gli alberi, sorseggiare birre artigianali, acquistare merchandising ufficiale e, soprattutto, stare insieme.

Il service audio e luci sarà curato da Fewall di Grosseto, mentre la coordinazione tecnica generale dell’evento è affidata a Rockland, a garanzia di una produzione impeccabile e di alta qualità.

Ma questa serata sarà anche un gesto concreto di solidarietà.

Tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto a Irene Dari, giovane mamma di Cinigiano che ha perso braccia e gambe a causa di uno shock settico. Oggi Irene sta affrontando un duro percorso di riabilitazione, tra fisioterapia, protesi e formazione per tornare a vivere con autonomia e dignità. “La comunità maremmana si è stretta intorno a lei con una serie di iniziative di raccolta fondi: anche noi vogliamo esserci”, dichiarano gli organizzatori.

I musicisti della “Meriatona”

Ecco alcuni dei protagonisti musicali della serata, tutti artisti che negli anni hanno lasciato il segno sul palco della Meria:

Banda Larga (Roccalbegna) – Giovani musicisti formatisi alla scuola di musica di Roccalbegna, condotta da Maddalena Pastorelli e Jason Crompton. Storica formazione locale, tra folk e sonorità popolari, da sempre anima delle notti più scatenate al Circolo;

Saudade do Jazz (Semproniano) – Eleganti e intensi, portano sul palco il calore del jazz e della bossanova, con uno stile raffinato e coinvolgente;

Mahabanda (Firenze) – Psichedelia, rock e sperimentazione: una delle band più visionarie passate per la Meria;

TWOAS4 (Grosseto) – Trio musicale che propone un repertorio originale post rock e rock alternativo;

Tatiboys (Cana) – Band locale che reinterpreta la migliore musica melodica italiana;

Leonardo Marcucci – Uno dei più importanti chitarristi del nostro territorio, si esibirà con una formazione a sorpresa: compagni di viaggio scelti tra vecchi amici e musicisti storici della Meria;

Alessandro Golini e Paolo Batistini (Grosseto e Follonica) – Due maestri della scena toscana, capaci di creare un dialogo musicale fatto di corde e intuizioni poetiche;

Kg Man – Voce e frontman dei Quartiere Coffee, tra i massimi esponenti del reggae italiano: un ritorno attesissimo per tutti i fan della Meria;

Chantal Mersi (Grosseto) – Giovane cantante dal grande talento, nuova promessa della scena soul/pop maremmana.

Un appello alla comunità

“Festeggiare trent’anni è importante, ma non basta. Perché il futuro del circolo La Meria, così come quello di Irene, ha bisogno di energia, partecipazione, cura – continuano gli organizzatori –. L’associazione cerca volontari, collaboratori, nuovi sogni da costruire insieme. Perché La Meria non è solo un luogo: è un modo di essere, un’idea di comunità che resiste”.

Informazioni:

tel. 340.2934570 (Franco Aluigi);

Ex campo sportivo – Località “Il Poggio” (1 chilometro da Polveraia, nel comune di Scansano).

“Trent’anni di musica. Trent’anni di storie. Una sola notte – termina la nota -. Una sola voce. La Meria ti aspetta. Perché certi battiti non si spengono”.