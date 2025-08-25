Home GrossetoVerso le regionali, Gabbrielli: “No al patto di cittadinanza proposto da Pd e 5 Stelle”
Verso le regionali, Gabbrielli: “No al patto di cittadinanza proposto da Pd e 5 Stelle”

di Redazione
Grosseto. “Il patto di cittadinanza proposto a livello regionale dalla coalizione Pd e Movimento 5 Stelle non rappresenta la scelta politica migliore per garantire un reale aiuto economico e una concreta integrazione sociale. Ci sono invece forme e iniziative più forti e coinvolgenti, capaci di offrire sostegno concreto a chi vive difficoltà”: a dichiararlo è il consigliere provinciale di Forza Italia Amedeo Gabbrielli.

Secondo il consigliere provinciale, è necessario promuovere alternative più efficaci, come il baratto amministrativo e i lavori socialmente utili, che consentono ai cittadini in difficoltà di contribuire attivamente alla comunità in cambio di agevolazioni su tributi e servizi.

“Si tratta di misure che uniscono solidarietà e responsabilità – sottolinea Gabbrielli –. Attraverso interventi di manutenzione del verde, pulizia degli spazi pubblici o supporto ad attività sociali e culturali, ogni cittadino può sentirsi parte della comunità, restituendo valore in cambio del sostegno ricevuto”.

“Il lavoro – continua il consigliere non è solo una fonte di reddito, ma anche un’occasione educativa e di crescita personale, capace di restituire dignità e autostima a chi attraversa momenti difficili”.

“Il lavoro educa e svolge un ruolo fondamentale nella società – conclude Gabbrielli. Per questo non dobbiamo limitarci all’assistenzialismo, ma creare percorsi che offrano opportunità e responsabilità, trasformando il bisogno in occasione di riscatto. Su questo punto chiedo all’amministrazione un impegno concreto e immediato, per tradurre le parole in azioni tangibili a favore dei più deboli”.

