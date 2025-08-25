“Sogni d’Ora”: torna il festival delle arti per bambini di tutte le età

Arcidosso (Grosseto). Torna all’interno di “Arcidò” 2025 “Sogni d’Ora”, il festival dedicato ai bambini e alle famiglie, che per tre giorni trasforma il Parco del Pero di Arcidosso in un laboratorio a cielo aperto fatto di creatività, gioco e spettacolo.

Dal 28 al 30 agosto, il cuore verde di Arcidosso diventa uno spazio di incontro e sperimentazione, dove l’arte, la letteratura e il divertimento si intrecciano in un programma pensato per coinvolgere tutte le età.

“‘Sogni d’Ora’ rappresenta uno dei cuori pulsanti di ‘Arcidò’ – sottolinea Rachele Nanni, vicesindaco del Comune di Arcidosso –. È un progetto che parla ai più piccoli e alle loro famiglie, creando occasioni per imparare, giocare e crescere insieme. Crediamo profondamente in un’offerta culturale che coinvolga tutte le età, facendo dei bambini protagonisti attivi della vita della comunità”.

“Questo festival è nato dal desiderio di regalare momenti di bellezza e creatività condivisa – spiega Sara Quattrini, di ‘Sogni d’Ora’ –. L’arte e il gioco diventano linguaggi universali capaci di unire e ispirare. Vedere il Parco del Pero animarsi di voci, colori ed emozioni è il nostro modo di far crescere un legame speciale tra i più piccoli, le loro famiglie e il territorio”.

Il programma

Giovedì 28 agosto:

ore 17.00 – “Bambini e Giardini”: laboratorio artistico collettivo (dai 4 anni) per creare insieme uno spazio verde speciale ispirato all’omonimo albo illustrato;

ore 18.30 – “Menù del giorno”: spettacolo di giocoleria comica della Compagnia Bellavita, tra abilità e umorismo in stile “trattoria italiana”.

Venerdì 29 agosto:

ore 17.00 – “Vedere oltre”: laboratorio artistico su David Hockney (dai 7 anni) per sperimentare la pittura su “vetro” e giocare con trasparenze e colori;

ore 18.30 – Urlo silenzioso per la pace: laboratorio di street art (dagli 8 ai 12 anni) per esprimere messaggi di speranza e pace attraverso stencil e colore.

Sabato 30 agosto:

ore 11.30 – “A caccia con Pippi Calzelunghe”: giochi a squadre per famiglie, tra lettura, indizi e prove da superare;

ore 18.30 – “Same but different”: spettacolo di circo contemporaneo e teatro di strada del Duo Quizas, una comicità tutta al femminile tra acrobatica, giocoleria e danza.

Tutte le attività e gli spettacoli sono gratuiti con prenotazione obbligatoria ai numeri 349.6020087 (Fabiana) o 348.5640409 (Emanuela), anche via WhatsApp.

Informazioni: www.facebook.com/sognidora