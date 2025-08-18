Home CronacaTemporali forti: allerta meteo di codice giallo anche in provincia di Grosseto
Temporali forti: allerta meteo di codice giallo anche in provincia di Grosseto

di Redazione
Grosseto. Temporali in arrivo domani, martedì 19 agosto, nel pomeriggio. La sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per  rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalle 12 alle 20 di domani per quasi tutta la regione (costa e isole esclusi).

Oggi, lunedì, possibilità di locali rovesci o brevi temporali nel pomeriggio sull’Appennino, sulle zone limitrofe, sul senese e sul grossetano. Domani, temporali pomeridiani nelle zone interne. Possibili colpi di vento e isolate grandinate. La situazione presenterà un ulteriore peggioramento nella giornata di mercoledì: si raccomanda di seguire gli aggiornamenti dei prossimi bollettini.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

