Nuovo cinema Tirreno: ecco i film della settimana

Capalbio (Grosseto). Proseguono le proiezioni al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige.

Oggi, lunedì 18 agosto, ci sarà “L’orchestra stonata” di Emmanuel Courcol, mentre martedì 19 tornerà “Vakhim” di Francesca Pirani e il 25 sarà la volta de “La città proibita” di Gabriele Mainetti.

Martedì 26 agosto ci sarà “Tutto quello che resta di te” di Cherien Dabis (in anteprima) e il 28 “Mission: Impossible” di Christopher McQuarrie. Il mese si chiuderà il 31 agosto con “Il Mohicano” di Frédéric Farrucci.

Tutte le proiezioni cominceranno alle 21.30. Il biglietto avrà un costo di 7,50 euro, eccetto quello del 18, del 19 e del 25 agosto che invece, grazie a Cinema revolution, avrà il prezzo ridotto a 3,50 euro.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

Mercoledì 20 agosto, alle 21.45, sul sagrato della chiesa di Capalbio Scalo, ottavo appuntamento della rassegna cinematografica “Filminsieme”, un evento promosso da #capalbiogiovani.