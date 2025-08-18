“Lettere da Occidente”: nuovo incontro dal titolo “Con il Green Deal moriremo al verde?”

Grosseto. In tempi di “cancel culture” e di grandi trasformazioni globali, ha ancora senso sostenere i valori e i modelli del cosiddetto mondo sviluppato? È questa la domanda di fondo che guida la rassegna di incontri “Lettere da Occidente”, promossa da Fondazione Grosseto Cultura e ideata dal giornalista Franco Fazzi.

Il prossimo incontro si terrà venerdì 22 agosto alle 18.30 all’Hotel Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto (ingresso libero) e avrà come titolo provocatorio “Con il Green Deal moriremo al verde?“. Protagonista della serata sarà Fabio Dragoni, firma del quotidiano La Verità e del mensile Il Timone, in dialogo con Franco Fazzi.

Il colloquio affronterà le ricadute del Green Deal europeo, con particolare attenzione al settore industriale dell’automotive: dal calo delle vendite causato dalle incertezze di mercato, alle difficoltà delle case costruttrici, fino agli impatti sull’occupazione. Verranno analizzati casi emblematici come la fuga della Fiat all’estero, l’acquisizione di Iveco da parte del gruppo indiano Tata e la crescente penetrazione delle auto elettriche cinesi nel mercato europeo, mentre la Cina continua a produrre energia bruciando carbone. Il tema centrale sarà capire se ci sia ancora tempo per una riflessione condivisa sulla politica industriale del continente.

Fabio Dragoni ha un passato nel settore bancario e nella sanità, è laureato alla Bocconi e scrive di economia, moneta e libertà con un approccio critico e diretto. Toscano di nascita e spirito, è autore dei libri “Per non morire al verde” (Il Timone) e “Riprendiamoci le chiavi di casa” (Giubilei), nei quali denuncia le distorsioni di un’economia sempre più disumana.

«”Lettere da Occidente” è un format capace di unire l’approfondimento tematico all’incontro con personalità di primo piano – dichiara Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura –. Il prossimo evento con Fabio Dragoni affronta un tema di enorme attualità che riguarda da vicino l’economia, l’industria e il lavoro in Italia e in Europa. Siamo convinti che il confronto aperto e diretto con il pubblico sia lo strumento migliore per far crescere la consapevolezza e stimolare un dibattito costruttivo su questioni che toccano la vita di tutti noi».