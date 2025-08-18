Approvato regolamento attuativo del nuovo Testo unico sul turismo: le novità per tutte le strutture ricettive

Grosseto. La Giunta regionale ha approvato il regolamento che dà piena attuazione al nuovo Testo unico sul turismo, entrato in vigore lo scorso dicembre. Il provvedimento introduce importanti novità per l’intero comparto dell’ospitalità toscana, con l’obiettivo di innalzare la qualità e l’uniformità dell’offerta turistica.

Standard più chiari e qualità uniforme. Il regolamento ridefinisce infatti requisiti, classificazioni e servizi minimi per tutte le tipologie di strutture ricettive.

Tra le principali novità:

identificazione obbligatoria; tutte le strutture dovranno esporre un’insegna ben visibile con denominazione, tipologia e classificazione;

requisiti strutturali aggiornati; nuove regole per i servizi igienici negli alberghi, criteri dimensionali più chiari e condizioni per la decadenza delle deroghe in caso di lavori edilizi;

dipendenze alberghiere, ovvero appartamenti collegati ai servizi alberghieri; distanza massima fissata a 200 metri dalla casa madre, con obbligo di gestione unitaria e servizi garantiti.

Inoltre, il regolamento introduce due nuove forme di ospitalità: l’Academy Hotel e l’albergo diffuso, con requisiti minimi definiti. Vengono inoltre aggiornate le norme per:

case per ferie e ostelli; nuovi rapporti tra posti letto e servizi igienici, obbligo di Wi-Fi e conoscenza di lingue straniere;

affittacamere; chiariti gli standard minimi dimensionali e l’obbligo di reperibilità continua;

case vacanza, residenze d’epoca, campeggi e marina resort; introdotti nuovi criteri per servizi, dotazioni e classificazione fino a cinque stelle o ancore.

Il regolamento disciplina anche il funzionamento degli uffici di informazione e accoglienza turistica (Iat), con attenzione alla profilazione dell’utenza e al coordinamento con il sistema regionale. Per le professioni turistiche, viene richiesto un titolo di studio coerente per l’accesso agli esami di guida ambientale e accompagnatore turistico.

Per quanto riguarda i tempi di adeguamento, le strutture già in esercizio avranno sei mesi per adeguarsi (per aree camper e marina resort), mentre per tutte le altre il termine è fissato a dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento, salvo comprovata impossibilità tecnica.

«Una serie di modifiche al previgente Codice regionale del turismo che vedono accolte alcune richieste provenienti dalle associazioni di categoria come Confesercenti – afferma il direttore provinciale di Confesercenti Grosseto, Andrea Biondi –. Una sterzata verso l’imprenditorialità nel turismo che accogliamo con soddisfazione. Maggiori perplessità derivano verso l’obbligo per gli affittacamere e B&B gestiti tramite impresa sui quali verte l’obbligo di cambio di destinazione d’uso dei locali destinati allo svolgimento dell’attività, da residenziale a ricettivo turistico, un cambiamento che pone non pochi quesiti in termini di normativa urbanistica, ai quali gli stessi Comuni non sanno dare al momento risposta. Normare il sistema ricettivo composto dagli innumerevoli appartamenti destinati all’affitto turistico breve rimane un aspetto rilevante, in Maremma come in altri territori, sia rispetto alle destinazioni costiere, sia rispetto ai timidi progetti di accoglienza turistica diffusa presenti nei borghi del nostro entroterra, ma sappiamo che si tratta di un tema turistico che si sovrappone alla normativa civilistica di competenza nazionale».

Confesercenti Grosseto è a disposizione degli operatori per chiarimenti e supporto nell’adeguamento alle nuove disposizioni, basta scrivere all’indirizzo confgrosseto@confesercenti.gr.it