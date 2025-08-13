Aree interne, Minucci: “La Maremma tagliata fuori dalle risorse della Regione”

Grosseto. «I Governi si giudicano sui fatti, non sulle parole. E ancora una volta la Regione Toscana dimostra che la Maremma non è una priorità»: a dichiararlo è Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia e candidato al Consiglio regionale.

Con l’ultima delibera, la Regione ha annunciato 900mila euro di risorse aggiuntive per le aree interne. Fondi che saranno distribuiti a tre aree già individuate nella programmazione 2014-2020:

Casentino e Valtiberina;

Garfagnana, Lunigiana, Media valle del Serchio, Appennino pistoiese;

Valdarno e Valdisieve, Mugello, Val Bisenzio.

Interventi che spaziano dal potenziamento dei servizi per l’infanzia, alla smart mobility, fino a ludoteche e trasporti a chiamata. Ma nessuna risorsa è destinata alla Maremma.

«È un copione che si ripete – prosegue Minucci –: ogni volta che si parla di fondi e potenziamenti, la nostra terra viene esclusa. Questo significa meno servizi, meno infrastrutture e meno sviluppo per cittadini e imprese. La Regione continua a parlare di “Toscana diffusa” e di riequilibrio territoriale, ma quando si passa ai fatti le risorse prendono sempre un’altra direzione».

Minucci conclude: «La Maremma ha le stesse fragilità e gli stessi bisogni di tante altre aree interne della Toscana. Non accetteremo che venga ignorata. Servono investimenti concreti e programmazione seria, non proclami e slogan».