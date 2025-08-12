Ferragosto: le variazioni ai servizi d raccolta porta a porta dei rifiuti nei comuni maremmani

Grosseto. Di seguito tutte le variazioni ai servizi previste per i comuni della provincia di Grosseto in occasione di Ferragosto, venerdì 15 agosto (cliccando sul nome del comune è possibile visualizzare tutte le relative informazioni direttamente sul portale www.seitoscana.it).

Nei comuni della provincia di Grosseto dove è attiva la raccolta domiciliare (Castell’Azzara,Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada e Scarlino) venerdì 15 agosto tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente.

Sei Toscana ricorda che venerdì 15 agosto resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche, gli sportelli al cittadino (per consegna kit porta a porta, 6Card, Tari) e anche il numero verde non sarà attivo.

Confidando nella collaborazione dei cittadini, Sei Toscana raccomanda sempre il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dai vari regolamenti comunali.