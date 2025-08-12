Home GrossetoFerragosto: le variazioni ai servizi d raccolta porta a porta dei rifiuti nei comuni maremmani
Ferragosto: le variazioni ai servizi d raccolta porta a porta dei rifiuti nei comuni maremmani

Venerdì 15 agosto, servizi porta a porta regolari mentre resteranno chiusi tutti i centri di raccolta, le stazioni ecologiche e gli sportelli al cittadino

Grosseto. Di seguito tutte le variazioni ai servizi previste per i comuni della provincia di Grosseto in occasione di Ferragosto, venerdì 15 agosto (cliccando sul nome del comune è possibile visualizzare tutte le relative informazioni direttamente sul portale www.seitoscana.it).

Nei comuni della provincia di Grosseto dove è attiva la raccolta domiciliare (Castell’Azzara,Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Magliano in ToscanaMassa MarittimaMonterotondo Marittimo, Montieri, RoccastradaScarlino) venerdì 15 agosto tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente.

Sei Toscana ricorda che venerdì 15 agosto resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche, gli sportelli al cittadino (per consegna kit porta a porta, 6Card, Tari) e anche il numero verde non sarà attivo.

Confidando nella collaborazione dei cittadini, Sei Toscana raccomanda sempre il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dai vari regolamenti comunali.

