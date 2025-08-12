Home AgricolturaPiano delle attività di bonifica, il Consorzio: “Aziende agricole frontiste ci contattino per i lavori”
AgricolturaAgricoltura GrossetoGrosseto

Piano delle attività di bonifica, il Consorzio: “Aziende agricole frontiste ci contattino per i lavori”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 12 views

Grosseto. E’ in fase di definizione il Piano delle attività di bonifica, che disciplinerà gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sui corsi d’acqua da parte del Consorzio 6 Toscana Sud.

In vista dell’approvazione del piano e della calendarizzazione degli interventi, Cb6 invita le aziende agricole frontiste che fossero interessate a effettuare lavori a presentare domanda, inviando una pec (bonifica@pec.cb6toscanasud.it) o una e-mail a uno degli indirizzi del Consorzio (manutenzioni@cb6toscanasud.it o segreteria@cb6toscanasud.it).

La legge prevede infatti che le aziende agricole frontiste, che si affacciano su corsi d’acqua inseriti nel reticolo di gestione, possano effettuare lavori su questi corsi d’acqua minori, purché dispongano di mezzi idonei a effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria. Questa procedura ha una doppia valenza: permette alle aziende agricole di curare direttamente fossi che conoscono bene e al Consorzio di affidare interventi minori, che vengono comunque realizzati seguendo le indicazioni dell’ente.

